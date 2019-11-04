«Бавария» определилась с кандидатами на пост главного тренера

«Бавария» продолжает поиски нового главного тренера после расставания с Нико Ковачем. В шорт-лист мюнхенского клуба входят Ральф Рангник, Арсен Венгер и Массимилиано Аллегри, утверждает The Guardian.

«Бавария» в последнем матче чемпионата Германии проиграла франкфуртскому «Айнтрахту» со счетом 1:5. После десяти туров мюнхенцы занимают в бундеслиге четвертое место.

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