«Бавария» одержала вторую разгромную победу подряд в чемпионате Германии

«Бавария» на выезде разгромила «Фортуну» в 12-м туре чемпионата Германии со счетом 4:0.

В предыдущем туре «Бавария» с таким же счетом обыграла дортмундскую «Боруссию». С 24 очками после 12 матчей команда занимает второе место в турнирной таблице бундеслиги. Лидирует менхенгладбахская «Боруссия».

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

12-й тур

«Фортуна Д» — «Бавария» — 0:4 (0:3)

Голы: Павар, 11 (0:1). Толиссо, 27 (0:2). Гнабри, 34 (0:3). Коутинью, 70 (0:4).

«Фортуна Д»: Стеффен, Циммерманн, Гиссельманн, Каан Айхан, Адамс Нуху, Боджек, Финк (Зуттнер, 66), Моралес, Томми (Циммер, 87), Хеннингс, Ковнацки (Соботтка, 79).

«Бавария»: Нойер, Алаба, Павар, Киммих (Горецка, 76), Хави Мартинес, Мюллер, Коутинью, Гнабри (Перишич, 63), Толиссо (Тиагу Алькантара, 71), Дэйвис, Левандовски.

Предупреждения: Хави Мартинес, 22. Хеннингс, 36.

Судья: Вилленборг (Германия).

23 ноября. Дюссельдорф. Стадион «Меркур Шпиль-Арена».

«Вердер» — «Шальке-04» — 1:2 (0:1)

Голы: Харит, 43 (0:1). Раман, 53 (0:2). Осако, 80 (1:2).

«Вердер»: Павленка, Лангкамп (Голлер, 85), Гебре Селассие, Велькович, Аугустинссон, Нури Шахин (Писарро, 55), Баргфреде (Й.Эггештайн, 73), Классен, М.Эггештайн, Осако, Рашица.

«Шальке-04»: Нюбель, Очипка, Настасич, Кенни, Озан Кабак, Калиджури, Маскарель, Раман (Матондо, 81), Сердар, Харит (Бургшталлер, 88), Ут (Маккенни, 73).

Судья: Кортус (Германия).

23 ноября. Бремен. Стадион «Везерштадион».

Предупреждения: М.Эггештайн, 50. Лангкамп, 55. Баргфреде, 69. Настасич, 72. Маскарель, 87.

«Айнтрахт Ф» — «Вольфсбург» — 0:2 (0:1)

Голы: Вегхорст, 19 (0:1). Жуан Виктор, 65 (0:2).

«Айнтрахт Ф»: Видвальд, Хасебе, Хинтереггер, Дурм, Н`Дика (Да Коста, 62), Роде (Камада, 46), Костич, Гачинович (Андре Силва, 68), Соу, Дост, Гонсалу Пасьенсия.

«Вольфсбург»: Кастелс, Брума, Брукс, Руссийон, Тиссеран, Виллиам, Гилавоги, Мехмеди (Кнохе, 46), Арнольд (Шлагер, 87), Жуан Виктор (Штеффен, 77), Вегхорст.

Предупреждения: Арнольд, 14. Тиссеран, 39. Соу, 40. Гилавоги, 67. Хинтереггер, 70. Костич, 86. Штеффен, 89.

Удаление: Тиссеран, 45+1.

Судья: Зиберт (Германия).

23 ноября. Франкфурт-на-Майне. Стадион «Коммерцбанк-Арена».