«Бавария» одержала вторую по величине победу в своей истории

«Бавария» разгромила «Бремер» в 1/32 финала Кубка Германии — 12:0. Как сообщает Opta, мюнхенский клуб одержал вторую по величине победу в официальных матчах с 1965 года, когда команда присоединилась к бундеслиге.

Самой крупной победой «Баварии» остается игра против «Вальдберга» в Кубке Германии — 16:1.

Напомним, что в 2019 году «Бавария» разгромила «Роттах-Эгерн» в товарищеской встрече со счетом 23:0.