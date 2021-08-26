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«Бавария» одержала вторую по величине победу в своей истории

06:36

«Бавария» разгромила «Бремер» в 1/32 финала Кубка Германии — 12:0. Как сообщает Opta, мюнхенский клуб одержал вторую по величине победу в официальных матчах с 1965 года, когда команда присоединилась к бундеслиге.

Самой крупной победой «Баварии» остается игра против «Вальдберга» в Кубке Германии — 16:1.

Напомним, что в 2019 году «Бавария» разгромила «Роттах-Эгерн» в товарищеской встрече со счетом 23:0.

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Евгений Козинов все материалы автора

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