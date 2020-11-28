«Бавария» обыграла «Штутгарт», дортмундская «Боруссия» проиграла «Кельну»
«Бавария» в матче 9-го тура чемпионата Германии в гостях обыграла «Штутгарт» со счетом 3:1.
В другой встрече дортмундская «Боруссия» проиграла «Кельну» (1:2), а «Лейпциг» обыграл «Арминию» — 2:1.
Чемпионат Германии
Бундеслига 1
9-й тур
«Штутгарт» — «Бавария» — 1:3 (1:2)
Голы: Кулибали, 20 (1:0). Коман, 38 (1:1). Левандовски, 45+1 (1:2). Дуглас Коста, 87 (1:3).
«Штутгарт»: Кобель, Кемпф, Антон, Соса, Мавропанос (Каразор, 58), Кастро (Климовиц, 58), Эндо, Мангаля, Ферстер (Калайджич, 76), Кулибали (Массимо, 82), Вамангитука.
«Бавария»: Нойер, Боатенг (Куасси, 69), Алаба, Эрнандез (Зюле, 58), Павар, Мюллер, Гнабри (Дуглас Коста, 69), Коман (Сане, 69), Горецка, Толиссо (Хави Мартинес, 83), Левандовски.
Судья: Осмерс (Германия).
28 ноября. Штутгарт. Стадион «Мерседес-Бенц Арена».
«Боруссия Д» — «Кельн» — 1:2 (0:1)
Голы: Скири, 9 (0:1). Скири, 60 (0:2). Азар, 74 (1:2).
«Боруссия Д»: Бюрки, Хуммельс, Менье (Азар, 61), Пасслак (Рейна, 68), Аканджи, Витсель, Ройс, Эмре Джан, Брандт (Мукоко, 67), Санчо, Холанн.
«Кельн»: Т.Хорн, Кцихос (Я.Хорн, 66), Якобс, Борнау, Честич, Дуда, Скири, Озджан, Вольф, Реджбецай (Дрекслер, 75), Тильманн (Эхизибуэ, 90+3).
Предупреждения: Скири, 29. Эмре Джан, 54. Якобс, 90+1.
Судья: Бранд (Германия).
28 ноября. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк».
«Аугсбург» — «Фрайбург» — 1:1 (0:0)
Голы: Грифо, 64 (0:1). Варгас, 80 (1:1).
«Аугсбург»: Гикевич, Гауэлеув, Удуокхай, Гумны (Рихтер, 46), Йагу Амарал, Калиджури, Штробль, Хедира (Грегорич, 73), Хан, Варгас, Нидерлехнер (Груэсо, 82).
«Фрайбург»: Мюллер, Гульде (Хайнц, 83), Гюнтер, Линхарт, Шлоттербек, Хефлер, Шмид, Грифо, Сантамария, Хелер, Демирович (Петерсен, 58).
Предупреждения: Демирович, 7. Калиджури, 20. Гумны, 24. Удуокхай, 67.
Судья: Шредер (Германия).
28 ноября. Аугсбург. Стадион «ВВК Арена».
«РБ Лейпциг» — «Арминия» — 2:1 (1:0)
Голы: Анхелиньо, 29 (1:0). Нкунку, 47 (2:0). Клос, 75 (2:1).
Нереализованный пенальти: Серлот, 73 (вратарь)
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Хальстенберг (Конате, 46), Упамекано (Нкунку, 46), Мукьеле (Айдара, 61), Анхелиньо, Кампль, Ольмо (Форсберг, 63), Адамс, Самарджич (Забитцер, 70), Серлот.
«Арминия»: Ортега, ван дер Хорн, Бруннер, Пипер (Нильссон, 75), Лукокви, Ябо (Шипплок, 69), Хартель, Притль, Зойферт (Фоглзаммер, 69), Клос, Доан (Суку, 75).
Предупреждения: ван дер Хорн, 38. Лукокви, 77. Орбан, 85. Кампль, 90+1.
Судья: Хартманн (Германия).
28 ноября. Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена».
«Унион Б» — «Айнтрахт Ф» — 3:3 (2:2)
Голы: Андрих, 2 (1:0). Крузе, 6 — с пенальти (2:0). Андре Силва, 27 (2:1). Андре Силва, 36 (2:2). Дост, 79 (2:3). Крузе, 82 (3:3).
«Унион Б»: Луте, Триммель, Кнохе, Фридрих, Ленц, Андрих, Премель (Грисбек, 84), Крузе, Беккер (Гогия, 73), Авонийи, Ингвартсен (Бюльтер, 84).
«Айнтрахт Ф»: Трапп, Абраам, Хинтереггер, Дурм (Да Коста, 78), Н`Дика, Ильзанкер, Костич, Соу (Роде, 87), Камада, Дост, Андре Силва.
Предупреждения: Премель, 57. Соу, 59. Ленц, 61. Н`Дика, 62. Ильзанкер, 81.
Судья: Райхель (Германия).
28 ноября. Берлин. Стадион «Ан дер Альтен Ферстерай».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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