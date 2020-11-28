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«Бавария» обыграла «Штутгарт», дортмундская «Боруссия» проиграла «Кельну»

19:29
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«Бавария» в матче 9-го тура чемпионата Германии в гостях обыграла «Штутгарт» со счетом 3:1.

В другой встрече дортмундская «Боруссия» проиграла «Кельну» (1:2), а «Лейпциг» обыграл «Арминию» — 2:1.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

9-й тур

«Штутгарт» — «Бавария» — 1:3 (1:2)

Голы: Кулибали, 20 (1:0). Коман, 38 (1:1). Левандовски, 45+1 (1:2). Дуглас Коста, 87 (1:3).

«Штутгарт»: Кобель, Кемпф, Антон, Соса, Мавропанос (Каразор, 58), Кастро (Климовиц, 58), Эндо, Мангаля, Ферстер (Калайджич, 76), Кулибали (Массимо, 82), Вамангитука.

«Бавария»: Нойер, Боатенг (Куасси, 69), Алаба, Эрнандез (Зюле, 58), Павар, Мюллер, Гнабри (Дуглас Коста, 69), Коман (Сане, 69), Горецка, Толиссо (Хави Мартинес, 83), Левандовски.

Судья: Осмерс (Германия).

28 ноября. Штутгарт. Стадион «Мерседес-Бенц Арена».

«Боруссия Д» — «Кельн» — 1:2 (0:1)

Голы: Скири, 9 (0:1). Скири, 60 (0:2). Азар, 74 (1:2).

«Боруссия Д»: Бюрки, Хуммельс, Менье (Азар, 61), Пасслак (Рейна, 68), Аканджи, Витсель, Ройс, Эмре Джан, Брандт (Мукоко, 67), Санчо, Холанн.

«Кельн»: Т.Хорн, Кцихос (Я.Хорн, 66), Якобс, Борнау, Честич, Дуда, Скири, Озджан, Вольф, Реджбецай (Дрекслер, 75), Тильманн (Эхизибуэ, 90+3).

Предупреждения: Скири, 29. Эмре Джан, 54. Якобс, 90+1.

Судья: Бранд (Германия).

28 ноября. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк».

«Аугсбург» — «Фрайбург» — 1:1 (0:0)

Голы: Грифо, 64 (0:1). Варгас, 80 (1:1).

«Аугсбург»: Гикевич, Гауэлеув, Удуокхай, Гумны (Рихтер, 46), Йагу Амарал, Калиджури, Штробль, Хедира (Грегорич, 73), Хан, Варгас, Нидерлехнер (Груэсо, 82).

«Фрайбург»: Мюллер, Гульде (Хайнц, 83), Гюнтер, Линхарт, Шлоттербек, Хефлер, Шмид, Грифо, Сантамария, Хелер, Демирович (Петерсен, 58).

Предупреждения: Демирович, 7. Калиджури, 20. Гумны, 24. Удуокхай, 67.

Судья: Шредер (Германия).

28 ноября. Аугсбург. Стадион «ВВК Арена».

«РБ Лейпциг» — «Арминия» — 2:1 (1:0)

Голы: Анхелиньо, 29 (1:0). Нкунку, 47 (2:0). Клос, 75 (2:1).

Нереализованный пенальти: Серлот, 73 (вратарь)

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Хальстенберг (Конате, 46), Упамекано (Нкунку, 46), Мукьеле (Айдара, 61), Анхелиньо, Кампль, Ольмо (Форсберг, 63), Адамс, Самарджич (Забитцер, 70), Серлот.

«Арминия»: Ортега, ван дер Хорн, Бруннер, Пипер (Нильссон, 75), Лукокви, Ябо (Шипплок, 69), Хартель, Притль, Зойферт (Фоглзаммер, 69), Клос, Доан (Суку, 75).

Предупреждения: ван дер Хорн, 38. Лукокви, 77. Орбан, 85. Кампль, 90+1.

Судья: Хартманн (Германия).

28 ноября. Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена».

«Унион Б» — «Айнтрахт Ф» — 3:3 (2:2)

Голы: Андрих, 2 (1:0). Крузе, 6 — с пенальти (2:0). Андре Силва, 27 (2:1). Андре Силва, 36 (2:2). Дост, 79 (2:3). Крузе, 82 (3:3).

«Унион Б»: Луте, Триммель, Кнохе, Фридрих, Ленц, Андрих, Премель (Грисбек, 84), Крузе, Беккер (Гогия, 73), Авонийи, Ингвартсен (Бюльтер, 84).

«Айнтрахт Ф»: Трапп, Абраам, Хинтереггер, Дурм (Да Коста, 78), Н`Дика, Ильзанкер, Костич, Соу (Роде, 87), Камада, Дост, Андре Силва.

Предупреждения: Премель, 57. Соу, 59. Ленц, 61. Н`Дика, 62. Ильзанкер, 81.

Судья: Райхель (Германия).

28 ноября. Берлин. Стадион «Ан дер Альтен Ферстерай».

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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