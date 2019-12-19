«Бавария» обыграла «Фрайбург» и поднялась на третье место в бундеслиге

«Бавария» в гостях одержала победу над «Фрайбургом» (3:1) в матче 16-го тура чемпионата Германии. В составе мюнхенцев отличились форвард Роберт Левандовски, полузащитник Серж Гнабри и нападающий Джошуа Зиркзе.

Эта победа позволила «Баварии» подняться на третье место в турнирной таблице бундеслиги с 30 очками. «Фрайбург» — 25 баллов и 6-я строчка.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

16-й тур

«Фрайбург» — «Бавария» — 1:3 (0:1)

Голы: Левандовски, 16 (0:1). Грифо, 58 (1:1). Зиркзе, 90+2 (1:2). Гнабри, 90+5 (1:3).

«Фрайбург»: Флеккен, Гульде, Хайнц, Гюнтер, Кох, Франц (Квон Чхан Хун, 54), Хефлер, Грифо (Боррелло, 76), Хаберер, Петерсен, Хелер (Шлоттербек, 90+3).

«Бавария»: Нойер, Алаба, Павар, Киммих, Мюллер (Хави Мартинес, 63), Перишич, Тиагу Алькантара, Коутинью (Зиркзе, 90), Гнабри, Дэйвис, Левандовски.

Предупреждения: Мюллер, 50. Левандовски, 69. Тиагу Алькантара, 89.

Судья: Штегеманн (Германия).

18 декабря. Фрайбург. Стадион «Шварцвальд-Штадион».

«Боруссия М» — «Падерборн» — 2:0 (0:0)

Голы: Плеа, 46 (1:0). Штиндль, 67 — с пенальти (2:0).

«Боруссия М»: Зоммер, Вендт (Бенсебаини, 80), Янчке, Гинтер, Эльведи, Штиндль (Тюрам, 78), Хофманн, Закария, Нойхаус, Херрманн (Джонсон, 88), Плеа.

«Падерборн»: Цингерле, Янс, Хольтманн (Каули, 58), Коллинз, Шонлау, Килиан, Гьясула (Цолински, 67), Прегер, Василиадис, Михель (Антви-Аджей, 86), Мамба.

Предупреждения: Мамба, 27. Янчке, 33. Вендт, 57. Шонлау, 66. Цолински, 87. Василиадис, 87.

Судья: Кампка (Германия).

18 декабря. Менхенгладбах. Стадион «Боруссия-Парк».

«Вольфсбург» — «Шальке-04» — 1:1 (0:0)

Голы: Озан Кабак, 50 (0:1). Мбабу, 82 (1:1).

«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс, Руссийон, Тиссеран, Мбабу, Гилавоги, Арнольд, Шлагер, Брекало (Штеффен, 65), Жуан Виктор (Гинчек, 89), Вегхорст.

«Шальке-04»: Шуберт, Очипка, Кенни (Беккер, 90+3), Миранда, Озан Кабак, Калиджури, Маскарель, Сердар, Харит (Бужеллаб, 81), Бургшталлер, Резе (Раман, 70).

Предупреждения: Тиссеран, 60. Бургшталлер, 90+3.

Судья: Петерсен (Германия).

18 декабря. Вольфсбург. Стадион «Фольксваген Арена».

«Айнтрахт Ф» — «Кельн» — 2:4 (2:1)

Голы: Хинтереггер, 6 (1:0). Гонсалу Пасьенсия, 30 (2:0). Хектор, 44 (2:1). Борнау, 72 (2:2). Дрекслер, 81 (2:3). Якобс, 90+4 (2:4).

«Айнтрахт Ф»: Видвальд, Хасебе, Хинтереггер, Чэндлер, Туре, Роде (Соу, 33), Кор (Андре Силва, 84), Костич, Камада, Дост, Гонсалу Пасьенсия (Н`Дика, 62).

«Кельн»: Хорн, Шмиц, Хектор, Кцихос, Якобс, Борнау, Каттербах, Дрекслер (Теродде, 90), Скири, Кордоба (Модест, 90+2), Тильманн (Кайнц, 62).

Предупреждения: Чэндлер, 32. Скири, 35. Каттербах, 82. Хинтереггер, 90. Кайнц, 90+3. Якобс, 90+5.

Судья: Айтекин (Германия).

18 декабря. Франкфурт-на-Майне. Стадион «Коммерцбанк-Арена».