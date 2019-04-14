"Бавария" обыграла "Фортуну" и вернулась на первое место турнирной таблицы чемпионата Германии

"Бавария" переиграла "Фортуну" в матче 29-го тура чемпионата Германии - 4:1.

В составе победителей дубль оформил Кингсли Коман, еще по разу отличились Серж Гнабри и Леон Горецка. В составе клуба из Дюссельдорфа гол забил Доди Лукебакио.

"Бавария" набрала 67 очков и вернулась на первое место турнирной таблицы бундеслиги. "Фортуна", в активе которой 37 очков, занимает десятую строчку.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

29-й тур

"Фортуна Д" - "Бавария" - 1:4 (0:2)

Голы: Коман, 15 (0:1). Коман, 41 (0:2). Гнабри, 55 (0:3). Лукебакио, 89 - с пенальти (1:3). Горецка, 90+2 (1:4).

"Фортуна Д": Ренсинг, Каминьски, Хоффманн, Каан Айхан, Циммерманн, Штегер, Соботтка (Моралес, 68), Баркок, Хеннингс (Лукебакио, 68), Ковнацки (Усами, 80), Раман.

"Бавария": Нойер (Ульрайх, 53), Хуммельс, Алаба, Зюле, Киммих, Хави Мартинес, Мюллер (Горецка, 70), Тиагу Алькантара, Гнабри (Хамес Родригес, 80), Коман, Левандовски.

Предупреждение: Каан Айхан, 20.

Судья: Цвайер (Германия).

14 апреля. Дюссельдорф. Стадион "Merkur Spiel-Arena(ESPRIT)".

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