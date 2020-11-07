«Бавария» обыграла «Боруссию» и вышла в лидеры бундеслиги
«Бавария» на выезде победила дортмундскую «Боруссию» (3:2) в матче седьмого тура чемпионата Германии.
В составе хозяев отличились Марко Ройс и Эрлин Холанн. У гостей забивали Давид Алаба, Роберт Левандовски и Лерой Сане.
«Бавария» набрала 18 очков и вышла на первое место. У «Боруссии» 15 очков и третья позиция. В следующем туре «Бавария» примет «Вердер», а «Боруссия» на выезде сыграет с «Гертой».
Чемпионат Германии. Бундеслига
7-й тур
«Боруссия» Дортмунд — «Бавария» — 2:3 (1:1)
Голы: Ройс, 45 (1:0). Алаба, 45+4 (1:1). Левандовски, 48 (1:2). Сане, 80 (1:3). Холанн, 83 (2:3).
«Боруссия»: Бюрки, Хуммельс, Менье, Аканджи, Витсель, Ройс, Дилэйни (Беллингем, 60), Рафаэл Геррейру, Санчо (Азар, 69), Рейна (Брандт, 69), Холанн.
«Бавария»: Нойер, Боатенг (Хави Мартинес, 69), Алаба, Эрнандез, Сарр, Киммих (Толиссо, 36), Мюллер, Гнабри, Коман (Сане, 69), Горецка, Левандовски.
Предупреждения: Киммих, 36. Дилэйни, 45+3. Левандовски, 82. Витсель, 90+1.
Судья: Грефе.
7 ноября. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк».
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