«Бавария» объявила об уходе Дайера по окончании сезона
Защитник «Баварии» Эрик Дайер покинет команду после окончания сезона-2024/25, сообщается на сайте мюнхенцев.
Дайер выступает за «Баварию» с лета 2024 года. В текущем сезоне он провел 25 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 8 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что 31-летний англичанин согласовал трехлетний контракт с «Монако».
Новости