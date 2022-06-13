«Бавария» объявила о трансфере полузащитника «Аякса» Гравенберха

Полузащитник «Аякса» Райан Гравенберх стал игроком «Баварии». Игрок подписал контракт до 2027 года, сообщает сайт немецкого клуба.

По данным немецких СМИ, сумма сделки составила 25 миллионов евро. Также «Аякс» может получить 7 процентов от стоимости последующей продажи игрока.

В немецком клубе хавбек будет получать около 4,5 миллиона евро за сезон.

В сезоне-2021/22 Гравенберх забил 3 гола и отдал 6 результативных передач в 42 матчах за «Аякс».

Гравенберх находился в системе «Аякса» с 8 лет.