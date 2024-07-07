«Бавария» объявила о переходе Майкла Олисе из «Кристал Пэлас»

«Бавария» объявила о подписании контракта с 22-летним крайним нападающим Майклом Олисе.

Футболист перешел в мюнхенскую команду из «Кристал Пэлас». Стороны подписали контракт до лета 2029 года.

В сезоне-2023/24 Олисе провел 19 матчей в АПЛ, в которых забил десять голов и отдал шесть результативных передач. Рыночная стоимость игрока оценивается в 55 миллионов евро по данным Transfermarkt.

«Бавария» заняла третье место в таблице чемпионата Германии в прошлом сезоне, уступив «Штутгарту» вторую строчку в последнем туре бундеслиги.