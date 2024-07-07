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Сегодня, 22:07

«Бавария» объявила о переходе Майкла Олисе из «Кристал Пэлас»

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«Бавария» объявила о подписании контракта с 22-летним крайним нападающим Майклом Олисе.

Футболист перешел в мюнхенскую команду из «Кристал Пэлас». Стороны подписали контракт до лета 2029 года.

В сезоне-2023/24 Олисе провел 19 матчей в АПЛ, в которых забил десять голов и отдал шесть результативных передач. Рыночная стоимость игрока оценивается в 55 миллионов евро по данным Transfermarkt.

«Бавария» заняла третье место в таблице чемпионата Германии в прошлом сезоне, уступив «Штутгарту» вторую строчку в последнем туре бундеслиги.

Футбол
ФК Бавария
ФК Кристал Пэлас
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 И В Н П +/- О
1
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
2
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
3
 Бавария 0 0 0 0 0-0 0
4
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
5
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
6
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Хайденхайм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
11
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
12
 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
14
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
15
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
16
 Бохум 0 0 0 0 0-0 0
17
 Ст-Паули 0 0 0 0 0-0 0
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23.08 21:30
Боруссия М – Байер
 - : -
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Аугсбург – Вердер
 - : -
24.08 00:00
Боруссия Д – Айнтрахт Ф
 - : -
24.08 00:00
Фрайбург – Штутгарт
 - : -
24.08 00:00
Хоффенхайм – Хольштайн
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Майнц – Унион Б
 - : -
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