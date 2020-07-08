«Бавария» обсудит с Хави Мартинесом будущее игрока в клубе

«Бавария» обсудит с полузащитником Хави Мартинесом его будущее в клубе, сообщает Goal.com.

По информации источника, стороны еще не обсуждали вопрос продления контракта c 31-летним испанцем, чье нынешнее соглашение действует до конца июня 2021 года. Сообщается, что в ближайшее время между клубом и футболистом состоятся переговоры, на которых решится, останется ли игрок в команде, или же будет продан. Сам Мартинес не намерен покидать «Баварию», несмотря на то, что нечасто появляется на поле. Отмечается, что футболисту нравится работать под руководством главного тренера Ханса Флика. Кроме того, в связи с потенциальным уходом из команды Тиаго Алькантары, у Мартинеса появляется шанс чаще появляться в составе.

В сезоне-2019/20 Хави Мартинес провел за «Баварию» 23 матча, из них — 10 в стартовом составе, и не отличился результативными действиями.