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Сегодня, 22:42

«Бавария» обращалась к агентам полузащитника «Челси» Хаверца

Иван Шитик
Корреспондент
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«Бавария» проявляла интерес к полузащитнику «Челси» Каю Хаверцу, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

Мюнхенский клуб летом обращался к агентам 23-летнего немца по поводу трансфера, но получил отказ.

Контракт Хаверца с лондонским клубом рассчитан до 2025 года. Порталу Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Хаверц провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола.

ФК Бавария
ФК Челси
Кай Хаверц
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 Унион Б 11 7 2 2 19-8 23
2
 Бавария 11 6 4 1 32-8 22
3
 Фрайбург 11 6 3 2 16-13 21
4
 Айнтрахт Ф 11 6 2 3 24-18 20
5
 Боруссия Д 11 6 1 4 18-14 19
6
 Майнц 11 5 3 3 16-13 18
7
 Хоффенхайм 11 5 2 4 17-12 17
8
 Боруссия М 11 4 4 3 19-17 16
9
 Кельн 11 4 4 3 19-22 16
10
 РБ Лейпциг 11 4 4 3 20-18 16
11
 Вердер 11 4 3 4 20-18 15
12
 Аугсбург 11 4 2 5 14-19 14
13
 Герта 11 2 5 4 14-16 11
14
 Вольфсбург 11 2 5 4 13-19 11
15
 Байер 11 2 3 6 16-23 9
16
 Штутгарт 11 1 5 5 13-20 8
17
 Бохум 11 2 1 8 11-28 7
18
 Шальке 11 1 3 7 11-26 6
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Вердер – Герта
 - : -
29.10 16:30
Бавария – Майнц
 - : -
29.10 16:30
РБ Лейпциг – Байер
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29.10 16:30
Штутгарт – Аугсбург
 - : -
29.10 16:30
Вольфсбург – Бохум
 - : -
29.10 19:30
Айнтрахт Ф – Боруссия Д
 - : -
30.10 17:30
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Шальке – Фрайбург
 - : -
30.10 21:30
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Боруссия М

 8
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 8
Никлас Фюллкруг

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Вердер

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Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 6
Алассан Плеа

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Боруссия М

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Аугсбург

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