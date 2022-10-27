«Бавария» обращалась к агентам полузащитника «Челси» Хаверца

«Бавария» проявляла интерес к полузащитнику «Челси» Каю Хаверцу, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

Мюнхенский клуб летом обращался к агентам 23-летнего немца по поводу трансфера, но получил отказ.

Контракт Хаверца с лондонским клубом рассчитан до 2025 года. Порталу Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Хаверц провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола.