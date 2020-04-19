«Бавария» не ведет переговоры контракту Алабы. Агент игрока не может приехать в Мюнхен из-за коронавируса

«Бавария» не ведет переговоров с защитником Давидом Алабой по новому контракту, сообщает Sport1.

По информации источника, агент игрока Пини Захави не может приехать в Мюнхен из-за пандемии коронавируса, поскольку границы Германии закрыты. Сообщается, что представители Алабы рассчитывают надавить на «Баварию», чтобы получить более выгодное предложение. Главный тренер мюнхенцев Ханс-Дитер Флик хочет сохранить 27-летнего австрийца в команде и считает его важным звеном обороны.

Действующий контракт Алабы с «Баварией» рассчитан до конца июня 2021 года. Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к футболисту со стороны «Реала» и «Барселоны».

В сезоне-2019/20 Алаба провел за «Баварию» 28 матчей, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость австрийца в 65 миллионов евро.