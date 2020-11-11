«Бавария» не продаст Алабу в январе

«Бавария» не станет продавать защитника Давида Алабу в зимнее трансферное окно, несмотря на истекающий контракт футболиста, сообщает Bild.

По информации источника, клуб не стремится заработать на продаже 28-летнего австрийца. Сообщается, что главный тренер мюнхенской команды Ханс Флик хочет сохранить футболиста как можно дольше.

Ранее стало известно, что переговоры «Баварии» по новому контракту с Алабой закончились неудачей. Нынешнее соглашение австрийца действует до конца июня 2021 года.

В сезоне-2020/21 Алаба провел за «Баварию» 10 матчей, на его счету 1 гол и 1 результативная передача.