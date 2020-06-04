«Бавария» не отпустит Алабу летом и готова продать Тиагу Алькантару за 60-80 миллионов евро

«Бавария» все еще не достигла прогресса в переговорах по обновлению контрактов с защитником Давидом Алабой и полузащитником Тиагу Алькантарой, сообщает Kicker.

Контракты обоих футболистов действуют до конца июня 2021 года. Сообщается, что мюнхенский клуб не хочет отпускать этих игроков из команды ближайшим летом. По информации источника, «Бавария» намерена отклонять любые предложения по Алабе. Что касается Алькантары, то клуб согласен отпустить испанца, но только в случае, если получит предложение в размере от 60 до 80 миллионов евро.