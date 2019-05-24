"Бавария" не намерена увольнять Ковача

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что мюнхенский клуб не собирается увольнять Нико Ковача с поста главного тренера. Ранее сообщалось, что немецкий специалист может быть отправлен в отставку после финала Кубка Германии, где его подопечные сыграют с "Лейпцигом".

- Было бы безумно ставить будущее тренера в зависимость от одной игры, - приводит слова Румменигге портал Goal.

Напомним, Ковач возглавил "Баварию" летом 2018 года. Под его руководством мюнхенцы стали чемпионами Германии.

Чемпионат Германии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр