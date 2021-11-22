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«Бавария» не будет выплачивать зарплату непривитым игрокам за период карантина

11:39
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Руководство «Баварии» объявило непривытым игрокам команды о решении не выплачивать им часть зарплаты за период карантина, сообщает Sport1 со ссылкой на Bild.

По информации источника, находящиеся на карантине нападающий Эрик-Максим Шупо-Мотинг, полузащитники Микаэль Кюизанс, Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Йозуа Киммих, которые уже дважды находились на самоизоляции, были вызваны на встречу с руководством клуба.

Отмечается, игроки мюнхенской команды встретили это решение с недоумением.

Дополнительная информация:

https://www.sport1.de/news/fussball/bundesliga/2021/11/fc-bayern-konsequenzen-offenbar-fur-kimmich-und-ungeimpfte-spieler

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Карен Саркисян все материалы автора

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