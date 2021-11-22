«Бавария» не будет выплачивать зарплату непривитым игрокам за период карантина

Руководство «Баварии» объявило непривытым игрокам команды о решении не выплачивать им часть зарплаты за период карантина, сообщает Sport1 со ссылкой на Bild.

По информации источника, находящиеся на карантине нападающий Эрик-Максим Шупо-Мотинг, полузащитники Микаэль Кюизанс, Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Йозуа Киммих, которые уже дважды находились на самоизоляции, были вызваны на встречу с руководством клуба.

Отмечается, игроки мюнхенской команды встретили это решение с недоумением.