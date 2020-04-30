«Бавария» не будет выкупать Одриосолу у «Реала»

«Бавария» не станет выкупать защитника «Реала» Альваро Одриосолу, который выступает за мюнхенскую команду в сезоне-2019/20 на правах аренды, сообщает Sport1.de.

По информации источника, «Бавария» не намерена вступать в переговоры с «Королевским клубом» о выкупе 24-летнего испанца.

Одриосола перешел в «Баварию» на правах аренды зимой 2020 года и провел за команду 2 матча, не отличившись результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.