«Бавария» нашла замену Роберту Левандовскому в «Штутгарте»

«Бавария» интересуется нападающим «Штутгарта» Сашей Калайджичем, сообщает Sport Bild.

По данным источника, футболиста могут приобрести на замену форварду Роберту Левандовскому, контракт которого истекает летом 2023 года. Однако мюнхенцы не спешат заключать с 33-летним игроком новое соглашение.

Переговоры между «Баварией» и агентами футболиста уже активизировались. 24-летний австриец забил 5 голов в 14 матчах бундеслиги в этом сезоне.