«Бавария» намерена продать Мане этим летом

Руководство «Баварии» хочет продать нападающего Садио Мане в летнее трансферное окно, сообщает Sports Zone.

По данным источника, мюнхенцы уже предлагали футболиста «ПСЖ». Также в игроке заинтересованы «Аль-Иттифак» из Саудовской Аравии и «Реал».

В минувшем сезоне 31-летний футболист сыграл в 38 матчах, забив 12 мячей и отдав 6 голевых передач. Контракт сенегальца с «Баварией» рассчитан до 30 июня 2025 года.