«Бавария» находится на продвинутой стадии переговоров по продлению контракта с Алабой

«Бавария» находится на продвинутой стадии переговоров по продлению контракта с защитником Давидом Алабой, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, клуб из Мюнхена предлагает 27-летнему австрийцу контракт до конца июня 2024 года. Действующее соглашение Алабы с «Баварией» заканчивается в конце июня 2021 года. Ранее сообщалось, что в футболисте заинтересованы «Интер» и «Реал».

На счету Алабы 1 гол и 2 результативных передачи в 31 матче за «Баварию» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает австрийца в 52 миллиона евро.

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В 29-м туре бундеслиги «Бавария» примет «Фортуну». Матч состоится в субботу, 30 мая, начало — в 19.30 по московскому времени. Коэффициенты БК «Лига Ставок»: победа «Баварии» — 1,07, ничья — 13,25, победа «Фортуны» — 33.