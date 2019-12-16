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«Бавария» начала переговоры с Тухелем

16 декабря 2019, 23:07
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Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель может вернуться в чемпионат Германии, сообщает Sky Sport Deutschland.

По информации источника, немецкий специалист вошел в сферу интересов «Баварии», которая уже связывалась со специалистом после увольнения Нико Ковача. Руководство клуба готово пригласить Тухеля уже этой зимой.

Если сделку не получится осуществить в ближайшее время, то «Бавария» готова вернуться к кандидатуре Тухеля следующим летом и предоставить ему долгосрочный контракт.

В данный момент «Баварией» временно руководит Ханс Флик.

Чемпионат Германии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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