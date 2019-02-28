"Бавария" может создать киберспортивное подразделение

Президент "Баварии" Ули Хенесс рассказал, что в ходе последней встречи наблюдательного совета руководители клуба подробно обсудили возможность открытия киберспортивного подразделения, информирует Sport1.

По данным издания, в команже понимают важность и необходимость этого шага. Хеннес рассказал, что клуб будет работать над этим проектом в ближайшие месяцы.

Напомним, что летом 2018 года Хенесс высказался против существовавшего плана по инвестициям в киберспортивное подразделение "Баварии".

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