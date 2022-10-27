«Бавария» может продлить контракт с нападающим Шупо-Мотингом

«Бавария» может продлить контракт с нападающим Эриком-Максимом Шупо-Мотингом, сообщает журналист Флориан Платтенберг.

Стороны начнут переговоры по завершении чемпионата мира-2022, который стартует в Катаре в следующем месяце и продлится до середины декабря.

Срок действующего трудового соглашения Шупо-Мотинга с немецким клубом рассчитан до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне 33-летний нападающий отметился 6 забитыми мячами и 2 голевыми передачами в 11 матчах.