«Бавария» может продлить контракт с нападающим Шупо-Мотингом
«Бавария» может продлить контракт с нападающим Эриком-Максимом Шупо-Мотингом, сообщает журналист Флориан Платтенберг.
Стороны начнут переговоры по завершении чемпионата мира-2022, который стартует в Катаре в следующем месяце и продлится до середины декабря.
Срок действующего трудового соглашения Шупо-Мотинга с немецким клубом рассчитан до лета 2023 года.
В нынешнем сезоне 33-летний нападающий отметился 6 забитыми мячами и 2 голевыми передачами в 11 матчах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Унион Б
|11
|7
|2
|2
|19-8
|23
|
2
|Бавария
|11
|6
|4
|1
|32-8
|22
|
3
|Фрайбург
|11
|6
|3
|2
|16-13
|21
|
4
|Айнтрахт Ф
|11
|6
|2
|3
|24-18
|20
|
5
|Боруссия Д
|11
|6
|1
|4
|18-14
|19
|
6
|Майнц
|11
|5
|3
|3
|16-13
|18
|
7
|Хоффенхайм
|11
|5
|2
|4
|17-12
|17
|
8
|Боруссия М
|11
|4
|4
|3
|19-17
|16
|
9
|Кельн
|11
|4
|4
|3
|19-22
|16
|
10
|РБ Лейпциг
|11
|4
|4
|3
|20-18
|16
|
11
|Вердер
|11
|4
|3
|4
|20-18
|15
|
12
|Аугсбург
|11
|4
|2
|5
|14-19
|14
|
13
|Герта
|11
|2
|5
|4
|14-16
|11
|
14
|Вольфсбург
|11
|2
|5
|4
|13-19
|11
|
15
|Байер
|11
|2
|3
|6
|16-23
|9
|
16
|Штутгарт
|11
|1
|5
|5
|13-20
|8
|
17
|Бохум
|11
|2
|1
|8
|11-28
|7
|
18
|Шальке
|11
|1
|3
|7
|11-26
|6
Результаты / календарь
1 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|28.10
|21:30
|
Вердер – Герта
|- : -
|29.10
|16:30
|
Бавария – Майнц
|- : -
|29.10
|16:30
|
РБ Лейпциг – Байер
|- : -
|29.10
|16:30
|
Штутгарт – Аугсбург
|- : -
|29.10
|16:30
|
Вольфсбург – Бохум
|- : -
|29.10
|19:30
|
Айнтрахт Ф – Боруссия Д
|- : -
|30.10
|17:30
|
Унион Б – Боруссия М
|- : -
|30.10
|19:30
|
Шальке – Фрайбург
|- : -
|30.10
|21:30
|
Кельн – Хоффенхайм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|8
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|8
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|8
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|6
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|5
|
|
Мергим Бериша
Аугсбург
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|11
|1
|3
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|9
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|9
|1
|2
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