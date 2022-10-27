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Сегодня, 17:02

«Бавария» может продлить контракт с нападающим Шупо-Мотингом

Иван Шитик
Корреспондент
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«Бавария» может продлить контракт с нападающим Эриком-Максимом Шупо-Мотингом, сообщает журналист Флориан Платтенберг.

Стороны начнут переговоры по завершении чемпионата мира-2022, который стартует в Катаре в следующем месяце и продлится до середины декабря.

Срок действующего трудового соглашения Шупо-Мотинга с немецким клубом рассчитан до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне 33-летний нападающий отметился 6 забитыми мячами и 2 голевыми передачами в 11 матчах.

Эрик-Максим Шупо-Мотинг
ФК Бавария
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 Фрайбург 11 6 3 2 16-13 21
4
 Айнтрахт Ф 11 6 2 3 24-18 20
5
 Боруссия Д 11 6 1 4 18-14 19
6
 Майнц 11 5 3 3 16-13 18
7
 Хоффенхайм 11 5 2 4 17-12 17
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 Боруссия М 11 4 4 3 19-17 16
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 Штутгарт 11 1 5 5 13-20 8
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 Бохум 11 2 1 8 11-28 7
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