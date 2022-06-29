«Бавария» может подписать нападающего «Лилля» Дэвида
Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид может перейти в «Баварию», информирует Sport Bild. Ранее сообщалось, что форвард принял решение покинуть французский клуб в летнее трансферное окно.
Немецкий клуб добавил канадского форварда в список потенциальных трансферов. Также «Бавария» ведет переговоры с нападающим «Штутгарта» Сашей Калайджичем.
22-летний Дэвид в прошедшем сезоне провел 48 матчей за французский клуб во всех турнирах и забил 19 голов.
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1
|Бавария
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|Боруссия Д
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3
|Байер
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|0-0
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4
|РБ Лейпциг
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|0
|0
|0
|0-0
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5
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
|Фрайбург
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|0
|0
|0-0
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7
|Кельн
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|0
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8
|Майнц
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Хоффенхайм
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Боруссия М
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
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12
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Герта
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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17
|Шальке
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Вердер
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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30 тур
31 тур
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33 тур
34 тур
|5.08
|21:30
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Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.08
|00:00
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Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|6.08
|00:00
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Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|6.08
|00:00
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Бохум – Майнц
|- : -
|6.08
|00:00
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Боруссия Д – Байер
|- : -
|6.08
|00:00
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Кельн – Шальке
|- : -
|6.08
|00:00
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Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|6.08
|00:00
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Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
|00:00
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Вольфсбург – Вердер
|- : -
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