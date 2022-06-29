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Сегодня, 21:05

«Бавария» может подписать нападающего «Лилля» Дэвида

Алексей Еремин
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Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид может перейти в «Баварию», информирует Sport Bild. Ранее сообщалось, что форвард принял решение покинуть французский клуб в летнее трансферное окно.

Немецкий клуб добавил канадского форварда в список потенциальных трансферов. Также «Бавария» ведет переговоры с нападающим «Штутгарта» Сашей Калайджичем.

22-летний Дэвид в прошедшем сезоне провел 48 матчей за французский клуб во всех турнирах и забил 19 голов.

Источник: https://www.getfootballnewsgermany.com/2022/jonathan-david-a-candidate-to-replace-robert-lewandowski-at-bayern-munich/
Футбол
ФК Бавария
ФК Лилль
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