«Бавария» может подписать нападающего «Лилля» Дэвида

Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид может перейти в «Баварию», информирует Sport Bild. Ранее сообщалось, что форвард принял решение покинуть французский клуб в летнее трансферное окно.

Немецкий клуб добавил канадского форварда в список потенциальных трансферов. Также «Бавария» ведет переговоры с нападающим «Штутгарта» Сашей Калайджичем.

22-летний Дэвид в прошедшем сезоне провел 48 матчей за французский клуб во всех турнирах и забил 19 голов.