«Бавария» может приобрести Ришарлисона на замену Левандовски

«Бавария» может подписать нападающего «Эвертона» Ришарлисона на замену форварду Роберту Левандовски, сообщает Spox.

По информации источника, руководство мюнхенского клуба не хочет отпускать 33-летнего поляка, но изучает возможные варианты ему на замену.

Отмечается, что «Бавария» уже контактировал с агентами 25-летнего бразильца.

Напомним, что Левандовски хочет покинуть Мюнхен и перейти в «Барселону». Контракт форварда с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне он забил 50 мячей и отдал семь результативных передач в 47 матчах за мюнхенцев во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что поляк согласовал с каталонским клубом контракт до 2025 года.