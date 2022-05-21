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Сегодня, 10:52

«Бавария» может приобрести Ришарлисона на замену Левандовски

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Бавария» может подписать нападающего «Эвертона» Ришарлисона на замену форварду Роберту Левандовски, сообщает Spox.

По информации источника, руководство мюнхенского клуба не хочет отпускать 33-летнего поляка, но изучает возможные варианты ему на замену.

Отмечается, что «Бавария» уже контактировал с агентами 25-летнего бразильца.

Напомним, что Левандовски хочет покинуть Мюнхен и перейти в «Барселону». Контракт форварда с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне он забил 50 мячей и отдал семь результативных передач в 47 матчах за мюнхенцев во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что поляк согласовал с каталонским клубом контракт до 2025 года.

Источник: https://www.spox.com/de/sport/fussball/international/england/2205/Artikel/fc-bayern-muenchen-erkundigt-sich-nach-richarlison-vom-fc-everton.html

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Сочи

Х

25%

3.60

П1

20%

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Обе забьют - да

14%

1.70
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Химки
Спартак

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
Роберт Левандовски
Футбол
ФК Бавария
ФК Барселона
ФК Эвертон
1
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  • spartsmen

    такая себе замена. понятнее был бы Халлер из Аякса.

    21.05.2022

    • Левандовски не будет бойкотировать тренировки «Баварии» из уважения к клубу

    «Боруссия» интересуется защитником «Челси» Матсеном
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    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    И В Н П +/- О
    1
    		 Бавария 34 24 5 5 97-37 77
    2
    		 Боруссия Д 34 22 3 9 85-52 69
    3
    		 Байер 34 19 7 8 80-47 64
    4
    		 РБ Лейпциг 34 17 7 10 72-37 58
    5
    		 Унион Б 34 16 9 9 50-44 57
    6
    		 Фрайбург 34 15 10 9 58-46 55
    7
    		 Кельн 34 14 10 10 52-49 52
    8
    		 Майнц 34 13 7 14 50-45 46
    9
    		 Хоффенхайм 34 13 7 14 58-60 46
    10
    		 Боруссия М 34 12 9 13 54-61 45
    11
    		 Айнтрахт Ф 34 10 12 12 45-49 42
    12
    		 Вольфсбург 34 12 6 16 43-54 42
    13
    		 Бохум 34 12 6 16 38-52 42
    14
    		 Аугсбург 34 10 8 16 39-56 38
    15
    		 Штутгарт 34 7 12 15 41-59 33
    16
    		 Герта 34 9 6 19 37-71 33
    17
    		 Арминия 34 5 13 16 27-53 28
    18
    		 Гр. Фюрт 34 3 9 22 28-82 18
    Результаты / календарь
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    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    13.08 21:30
    Боруссия М – Бавария
    		 1 : 1
    14.08 16:30
    Арминия – Фрайбург
    		 0 : 0
    14.08 16:30
    Аугсбург – Хоффенхайм
    		 0 : 4
    14.08 16:30
    Вольфсбург – Бохум
    		 1 : 0
    14.08 16:30
    Унион Б – Байер
    		 1 : 1
    14.08 16:30
    Штутгарт – Гр. Фюрт
    		 5 : 1
    14.08 19:30
    Боруссия Д – Айнтрахт Ф
    		 5 : 2
    15.08 16:30
    Майнц – РБ Лейпциг
    		 1 : 0
    15.08 18:30
    Кельн – Герта
    		 3 : 1
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    ЖК
    Г
    Роберт Левандовски

    Роберт Левандовски

    Бавария

    		 35
    Патрик Шик

    Патрик Шик

    Байер

    		 24
    Эрлин Бреут Холанн

    Эрлин Бреут Холанн

    Боруссия Д

    		 22
    П
    Томас Мюллер

    Томас Мюллер

    Бавария

    		 15
    Марко Ройс

    Марко Ройс

    Боруссия Д

    		 12
    Давид Раум

    Давид Раум

    Хоффенхайм

    		 12
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    Максенс Лакруа

    Максенс Лакруа

    Вольфсбург

    		 29 2 3
    Александр Хак

    Александр Хак

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    		 28 1 6
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