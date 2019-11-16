«Бавария» может отказаться от выкупа контракта Коутинью и приобрести Хаверца

«Бавария» в летнее трансферное окно хочет приобрести полузащитника «Байера» Кая Хаверца. В таком случае, немецкий клуб откажется от выкупа контракта нападающего Филиппе Коутинью, который выступает за клуб на правах аренды, сообщает Sport1.

Права на бразильца принадлежат «Барселоне». Каталонский клуб готов продать игрока, однако «Бавария» склоняется в пользу Хаверца. Хотя его трансфер обойдется примерно в 100 миллионов евро.

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