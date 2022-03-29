«Бавария» может отказаться от покупки хавбека «Лейпцига» Нкунку

Полузащитник «Лейпцига» Нкунку может не перейти в «Баварию» этим летом

«Бавария» может отказаться от трансфера полузащитника «Лейпцига» Кристофера Нкунку, сообщает журналист Кристиан Фальк.

По данным источника, «Баварию» не устраивает цена, которую «Лейпциг» запрашивает за своего футболиста. Сообщалось, что летом хавбек может покинуть немецкий клуб не менее чем за 60 миллионов евро. В контракте игрока с клубом нет отступных.

В футболисте также заинтересованы «Ман Сити», «МЮ» и «ПСЖ». В этом сезоне Нкунку забил 25 голов и отдал 10 передач в 36 матчах за «Лейпциг».