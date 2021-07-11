«Бавария» может остаться без Дэйвиса на несколько недель из-за травмы
23:25
Защитник «Баварии» Альфонсо Дэйвис получил травму лодыжки и не сыграет за сборную Канады на Золотом кубке КОНКАКАФ. Он вернулся в клуб, где будет восстанавливаться.
По информации Bild, точного диагноза пока нет. Тем не менее, есть опасения, что он пропустит несколько недель.
20-летний канадец в прошлом сезоне провел 35 матчей за «Баварию» во всех турнирах и забил один мяч при трех голевых передачах.
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