«Бавария» может объявить о продлении контракта с Киммихом сегодня

«Бавария» может объявить о продлении контракта с полузащитником Йозуа Киммихом сегодня, сообщает Sky Germany.

По информации источника, официальное объявление должно состояться 11 августа. Сообщается, что для этого подготовлено специальное графическое изображение на «Альянц Арене».

Киммих выступает за «Баварию» с июля 2015 года. В сезоне-2020/21 он провел 39 матчей за команду, на счету футболиста шесть голов и 14 результативных передач. Нынешний контракт 26-летнего немца действует до конца июня 2023 года.