Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Германия

«Бавария» может объявить о продлении контракта с Киммихом сегодня

13:39
Теги:

«Бавария» может объявить о продлении контракта с полузащитником Йозуа Киммихом сегодня, сообщает Sky Germany.

По информации источника, официальное объявление должно состояться 11 августа. Сообщается, что для этого подготовлено специальное графическое изображение на «Альянц Арене».

Киммих выступает за «Баварию» с июля 2015 года. В сезоне-2020/21 он провел 39 матчей за команду, на счету футболиста шесть голов и 14 результативных передач. Нынешний контракт 26-летнего немца действует до конца июня 2023 года.

Дополнительная информация:

https://sport.sky.de/fussball/artikel/fc-bayern-news-verlaengerung-mit-joshua-kimmich-am-dienstag/12377800/34130

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Самый быстрый человек планеты — в центре скандала. Его друг оказался дилером допинга
Джикия — о вылете «Спартака» из ЛЧ: «Никто в команде не снимает с себя ответственности»
Степашин — об интересе «Челси» к Захаряну: «Пускай Абрамович интересуется своей судьбой»
В Испании сообщили, что «Атлетико» интересовался Месси до его соглашения с «ПСЖ»
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
0
Офсайд