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Сегодня, 14:20

«Бавария» — «Майнц»: онлайн-трансляция матча бундеслиги

«Бавария» и «Майнц» встретятся в 31-м туре бундеслиги 26 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Бавария» и «Майнц» встретятся в 31-м туре чемпионата Германии в субботу, 26 апреля. Начало игры на «Альянц-Арене» в Мюнхене (Германия) — в 16.30 по московскому времени.

Изучать ключевые события и результат игры «Бавария» — «Майнц» можно в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире игру бундеслиги покажут на телеканале «Матч! Футбол 3» и сайте matchtv.ru (на платной основе). Эфир стартует за 5 минут до игры — в 16.25 мск.

Германия. Бундеслига 1. 31-й тур.
26 апреля, 16:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
Майнц

«Бавария» после 30 туров чемпионата Германии-2024/25 набрала 72 очка и занимает первое место в турнирной таблице, предыдущим соперником мюнхенцев был «Хайденхайм» (4:0). У «Майнца» — 47 очков и шестая строчка, неделю назад эта команда сыграла вничью с «Вольфсбургом» (2:2).

ФК Бавария
ФК Майнц
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 30 22 6 2 87-29 72
2
 Байер 30 18 10 2 64-35 64
3
 Айнтрахт Ф 30 15 7 8 58-42 52
4
 РБ Лейпциг 30 13 10 7 48-38 49
5
 Фрайбург 30 14 6 10 43-47 48
6
 Майнц 30 13 8 9 48-36 47
7
 Боруссия Д 30 13 6 11 57-47 45
8
 Вердер 30 13 6 11 48-54 45
9
 Боруссия М 30 13 5 12 48-46 44
10
 Аугсбург 30 11 10 9 33-40 43
11
 Штутгарт 31 11 8 12 56-51 41
12
 Вольфсбург 30 10 9 11 53-47 39
13
 Унион Б 30 9 9 12 31-43 36
14
 Ст-Паули 30 8 6 16 26-36 30
15
 Хоффенхайм 30 7 9 14 38-55 30
16
 Хайденхайм 31 7 4 20 33-60 25
17
 Хольштайн 30 4 7 19 41-71 19
18
 Бохум 30 4 6 20 28-63 18
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
25.04 21:30
Штутгарт – Хайденхайм
 0 : 1
26.04 16:30
Байер – Аугсбург
 - : -
26.04 16:30
Бавария – Майнц
 - : -
26.04 16:30
Хоффенхайм – Боруссия Д
 - : -
26.04 16:30
Хольштайн – Боруссия М
 - : -
26.04 16:30
Вольфсбург – Фрайбург
 - : -
26.04 19:30
Айнтрахт Ф – РБ Лейпциг
 - : -
27.04 16:30
Бохум – Унион Б
 - : -
27.04 18:30
Вердер – Ст-Паули
 - : -
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ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 24
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 18
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Боруссия Д

 16
П
Майкл Олисе

Майкл Олисе

Бавария

 11
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 10
И К Ж
Вилли Орбан

Вилли Орбан

РБ Лейпциг

 25 2 4
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 22 1 6
Нико Шлоттербек

Нико Шлоттербек

Боруссия Д

 23 1 5
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