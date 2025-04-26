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Сегодня, 18:24

«Бавария» разгромила «Майнц» в бундеслиге, «Байер» победил «Аугсбург»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Бавария» — «Майнц».
Фото Reuters

«Бавария» на своем поле разгромила «Майнц» в матче 31-го тура немецкой бундеслиги — 3:0.

Победу мюнхенцам принесли голы Лероя Сане (27-я минута), Майкла Олисе (40-я) и Эрика Дайера (84-я).

Германия. Бундеслига 1. 31-й тур.
26 апреля, 16:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
3:0
Майнц

В параллельном матче «Байер» дома победил «Аугсбург» — 2:0. По голу у леверкузенцев забили Патрик Шик (13-я) и Эмилиано Буэндия (45+1-я).

Германия. Бундеслига 1. 31-й тур.
26 апреля, 16:30. BayArena (Леверкузен)
Байер
2:0
Аугсбург

«Бавария» (75 очков) продолжает лидировать в бундеслиге. «Байер» (67) идет вторым и отстает от мюнхенцев на 8 очков за три тура до окончания чемпионата. Команда Венсана Компани гарантирует себе чемпионство, если одержит победу в следующем туре.

Источник: Таблица бундеслиги
Футбол
ФК Аугсбург
ФК Бавария
ФК Байер
ФК Майнц
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«Хоффенхайм» — «Боруссия»: онлайн-трансляция матча бундеслиги

Дортмундская «Боруссия» в гостях обыграла «Хоффенхайм»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 31 23 6 2 90-29 75
2
 Байер 31 19 10 2 66-35 67
3
 Айнтрахт Ф 30 15 7 8 58-42 52
4
 Фрайбург 31 15 6 10 44-47 51
5
 РБ Лейпциг 30 13 10 7 48-38 49
6
 Боруссия Д 31 14 6 11 60-49 48
7
 Майнц 31 13 8 10 48-39 47
8
 Вердер 30 13 6 11 48-54 45
9
 Боруссия М 31 13 5 13 51-50 44
10
 Аугсбург 31 11 10 10 33-42 43
11
 Штутгарт 31 11 8 12 56-51 41
12
 Вольфсбург 31 10 9 12 53-48 39
13
 Унион Б 30 9 9 12 31-43 36
14
 Ст-Паули 30 8 6 16 26-36 30
15
 Хоффенхайм 31 7 9 15 40-58 30
16
 Хайденхайм 31 7 4 20 33-60 25
17
 Хольштайн 31 5 7 19 45-74 22
18
 Бохум 30 4 6 20 28-63 18
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34 тур
25.04 21:30
Штутгарт – Хайденхайм
 0 : 1
26.04 16:30
Байер – Аугсбург
 2 : 0
26.04 16:30
Бавария – Майнц
 3 : 0
26.04 16:30
Хоффенхайм – Боруссия Д
 2 : 3
26.04 16:30
Хольштайн – Боруссия М
 4 : 3
26.04 16:30
Вольфсбург – Фрайбург
 0 : 1
26.04 19:30
Айнтрахт Ф – РБ Лейпциг
 - : -
27.04 16:30
Бохум – Унион Б
 - : -
27.04 18:30
Вердер – Ст-Паули
 - : -
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ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 24
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 19
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Боруссия Д

 17
П
Майкл Олисе

Майкл Олисе

Бавария

 12
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 10
И К Ж
Вилли Орбан

Вилли Орбан

РБ Лейпциг

 25 2 4
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 22 1 6
Надим Амири

Надим Амири

Майнц

 27 1 6
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