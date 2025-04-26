«Бавария» разгромила «Майнц» в бундеслиге, «Байер» победил «Аугсбург»
«Бавария» на своем поле разгромила «Майнц» в матче 31-го тура немецкой бундеслиги — 3:0.
Победу мюнхенцам принесли голы Лероя Сане (27-я минута), Майкла Олисе (40-я) и Эрика Дайера (84-я).
В параллельном матче «Байер» дома победил «Аугсбург» — 2:0. По голу у леверкузенцев забили Патрик Шик (13-я) и Эмилиано Буэндия (45+1-я).
«Бавария» (75 очков) продолжает лидировать в бундеслиге. «Байер» (67) идет вторым и отстает от мюнхенцев на 8 очков за три тура до окончания чемпионата. Команда Венсана Компани гарантирует себе чемпионство, если одержит победу в следующем туре.
Источник: Таблица бундеслиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|31
|23
|6
|2
|90-29
|75
|
2
|Байер
|31
|19
|10
|2
|66-35
|67
|
3
|Айнтрахт Ф
|30
|15
|7
|8
|58-42
|52
|
4
|Фрайбург
|31
|15
|6
|10
|44-47
|51
|
5
|РБ Лейпциг
|30
|13
|10
|7
|48-38
|49
|
6
|Боруссия Д
|31
|14
|6
|11
|60-49
|48
|
7
|Майнц
|31
|13
|8
|10
|48-39
|47
|
8
|Вердер
|30
|13
|6
|11
|48-54
|45
|
9
|Боруссия М
|31
|13
|5
|13
|51-50
|44
|
10
|Аугсбург
|31
|11
|10
|10
|33-42
|43
|
11
|Штутгарт
|31
|11
|8
|12
|56-51
|41
|
12
|Вольфсбург
|31
|10
|9
|12
|53-48
|39
|
13
|Унион Б
|30
|9
|9
|12
|31-43
|36
|
14
|Ст-Паули
|30
|8
|6
|16
|26-36
|30
|
15
|Хоффенхайм
|31
|7
|9
|15
|40-58
|30
|
16
|Хайденхайм
|31
|7
|4
|20
|33-60
|25
|
17
|Хольштайн
|31
|5
|7
|19
|45-74
|22
|
18
|Бохум
|30
|4
|6
|20
|28-63
|18
Результаты / календарь
1 тур
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15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|25.04
|21:30
|
Штутгарт – Хайденхайм
|0 : 1
|26.04
|16:30
|
Байер – Аугсбург
|2 : 0
|26.04
|16:30
|
Бавария – Майнц
|3 : 0
|26.04
|16:30
|
Хоффенхайм – Боруссия Д
|2 : 3
|26.04
|16:30
|
Хольштайн – Боруссия М
|4 : 3
|26.04
|16:30
|
Вольфсбург – Фрайбург
|0 : 1
|26.04
|19:30
|
Айнтрахт Ф – РБ Лейпциг
|- : -
|27.04
|16:30
|
Бохум – Унион Б
|- : -
|27.04
|18:30
|
Вердер – Ст-Паули
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|24
|
|
Патрик Шик
Байер
|19
|
|
Серу Гирасси
Боруссия Д
|17
|П
|
|
Майкл Олисе
Бавария
|12
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Вилли Орбан
РБ Лейпциг
|25
|2
|4
|
|
Марко Фридль
Вердер
|22
|1
|6
|
|
Надим Амири
Майнц
|27
|1
|6
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