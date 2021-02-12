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«Бавария» купит Упамекано у «Лейпцига» за 42,5 миллиона евро

21:53
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Защитник «Лейпцига» Дайот Упамекано продолжит карьеру в «Баварии», утверждает RMC. Мюнхенцы заплатят за него полную сумму отступных, которая составляет 42,5 миллиона евро.

22-летний француз играет в «Лейпциге» с начала 2017 года. В нынешнем сезоне на его счету 26 матчей и 1 гол.

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