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«Бавария» интересуется полузащитником «Боруссии» Нойхаусом

14:14
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«Бавария» интересуется полузащитником менхенгладбахской «Боруссии» Флорианом Нойхаусом, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

По информации источника, мюнхенский клуб может купить 23-летнего немца летом 2021 года. Сообщается, что в контракте футболиста прописан пункт об отступных в размере 40 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Нойхаус провел 22 матча за «Боруссию», на его счету 5 голов и 4 результативных передачи. Полузащитник стал автором победного гола в матче 15-го тура бундеслиги против «Баварии» (3:2). Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 28 миллионов евро.

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