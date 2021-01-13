«Бавария» интересуется полузащитником «Боруссии» Нойхаусом

«Бавария» интересуется полузащитником менхенгладбахской «Боруссии» Флорианом Нойхаусом, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

По информации источника, мюнхенский клуб может купить 23-летнего немца летом 2021 года. Сообщается, что в контракте футболиста прописан пункт об отступных в размере 40 миллионов евро.

True: Florian Neuhaus has a release clause at @borussia for Summer (40 Mio Euros). @FCBayern is interested @SPORTBILD — Christian Falk (@cfbayern) January 13, 2021

В сезоне-2020/21 Нойхаус провел 22 матча за «Боруссию», на его счету 5 голов и 4 результативных передачи. Полузащитник стал автором победного гола в матче 15-го тура бундеслиги против «Баварии» (3:2). Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 28 миллионов евро.