«Бавария» интересуется полузащитником «Аякса»

«Бавария» проявляет интерес к полузащитнику «Аякса» Райану Гравенберху, сообщает De Telegraaf.

Немецкий клуб готов заплатить за 19-летнего игрока 30 миллионов евро.

Представители чемпиона Германии уже обсуждали с агентами нидерландца, сколько бы он получал в немецком клубе.

В этом сезоне Гравенберх провел 27 матчей, забив 1 гол и сделав 4 результативные передачи. Соглашение футболиста с «Аяксом» рассчитано до лета 2023 года.