«Бавария» интересуется полузащитником «Аякса»
«Бавария» проявляет интерес к полузащитнику «Аякса» Райану Гравенберху, сообщает De Telegraaf.
Немецкий клуб готов заплатить за 19-летнего игрока 30 миллионов евро.
Представители чемпиона Германии уже обсуждали с агентами нидерландца, сколько бы он получал в немецком клубе.
В этом сезоне Гравенберх провел 27 матчей, забив 1 гол и сделав 4 результативные передачи. Соглашение футболиста с «Аяксом» рассчитано до лета 2023 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|22
|17
|1
|4
|70-25
|52
|
2
|Байер
|23
|12
|5
|6
|60-39
|41
|
3
|Боруссия Д
|22
|15
|1
|6
|57-36
|46
|
4
|РБ Лейпциг
|22
|10
|4
|8
|43-27
|34
|
5
|Хоффенхайм
|22
|10
|4
|8
|43-34
|34
|
6
|Фрайбург
|22
|9
|7
|6
|34-25
|34
|
7
|Майнц
|23
|10
|4
|9
|34-26
|34
|
8
|Айнтрахт Ф
|22
|8
|7
|7
|33-34
|31
|
9
|Унион Б
|22
|9
|7
|6
|29-30
|34
|
10
|Кельн
|22
|8
|8
|6
|34-37
|32
|
11
|Бохум
|22
|8
|4
|10
|24-32
|28
|
12
|Арминия
|22
|4
|10
|8
|21-29
|22
|
13
|Боруссия М
|22
|7
|5
|10
|30-40
|26
|
14
|Вольфсбург
|22
|8
|3
|11
|23-33
|27
|
15
|Аугсбург
|22
|5
|7
|10
|24-38
|22
|
16
|Штутгарт
|22
|4
|6
|12
|26-42
|18
|
17
|Герта
|22
|6
|5
|11
|24-45
|23
|
18
|Гр. Фюрт
|22
|3
|4
|15
|20-57
|13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|18.02
|22:30
|
Майнц – Байер
|3 : 2
|19.02
|17:30
|
Арминия – Унион Б
|- : -
|19.02
|17:30
|
Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|19.02
|17:30
|
Вольфсбург – Хоффенхайм
|- : -
|19.02
|17:30
|
Штутгарт – Бохум
|- : -
|19.02
|20:30
|
Кельн – Айнтрахт Ф
|- : -
|20.02
|17:30
|
Бавария – Гр. Фюрт
|- : -
|20.02
|19:30
|
Боруссия Д – Боруссия М
|- : -
|20.02
|21:30
|
Герта – РБ Лейпциг
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|26
|
|
Патрик Шик
Байер
|20
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|19
|1
|2
|
|
Роберт Андрих
Байер
|19
|1
|4
|
|
Александр Хак
Майнц
|19
|1
|4
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