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Сегодня, 16:48

«Бавария» интересуется полузащитником «Аякса»

Иван Шитик
Корреспондент

«Бавария» проявляет интерес к полузащитнику «Аякса» Райану Гравенберху, сообщает De Telegraaf.

Немецкий клуб готов заплатить за 19-летнего игрока 30 миллионов евро.

Представители чемпиона Германии уже обсуждали с агентами нидерландца, сколько бы он получал в немецком клубе.

В этом сезоне Гравенберх провел 27 матчей, забив 1 гол и сделав 4 результативные передачи. Соглашение футболиста с «Аяксом» рассчитано до лета 2023 года.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Тоттенхэм

ТБ 2.5

24%

1.60

Обе забьют - да

16%

2.07

Ф1 (-1.5)

12%

1.85
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лидс
Манчестер Юнайтед

П2

22%

1.90

П2 и ТМ (5.5) - Да

19%

1.92

Обе забьют - да

15%

1.61
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус 1
Торино 1
Матч завершен

П1

29%

1.65

Ф1 (-1.0)

18%

2.12

ИТБ1 (1.5)

14%

1.88
ФК Аякс
ФК Бавария
1
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 22 17 1 4 70-25 52
2
 Байер 23 12 5 6 60-39 41
3
 Боруссия Д 22 15 1 6 57-36 46
4
 РБ Лейпциг 22 10 4 8 43-27 34
5
 Хоффенхайм 22 10 4 8 43-34 34
6
 Фрайбург 22 9 7 6 34-25 34
7
 Майнц 23 10 4 9 34-26 34
8
 Айнтрахт Ф 22 8 7 7 33-34 31
9
 Унион Б 22 9 7 6 29-30 34
10
 Кельн 22 8 8 6 34-37 32
11
 Бохум 22 8 4 10 24-32 28
12
 Арминия 22 4 10 8 21-29 22
13
 Боруссия М 22 7 5 10 30-40 26
14
 Вольфсбург 22 8 3 11 23-33 27
15
 Аугсбург 22 5 7 10 24-38 22
16
 Штутгарт 22 4 6 12 26-42 18
17
 Герта 22 6 5 11 24-45 23
18
 Гр. Фюрт 22 3 4 15 20-57 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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4 тур
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7 тур
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10 тур
11 тур
12 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
18.02 22:30
Майнц – Байер
 3 : 2
19.02 17:30
Арминия – Унион Б
 - : -
19.02 17:30
Аугсбург – Фрайбург
 - : -
19.02 17:30
Вольфсбург – Хоффенхайм
 - : -
19.02 17:30
Штутгарт – Бохум
 - : -
19.02 20:30
Кельн – Айнтрахт Ф
 - : -
20.02 17:30
Бавария – Гр. Фюрт
 - : -
20.02 19:30
Боруссия Д – Боруссия М
 - : -
20.02 21:30
Герта – РБ Лейпциг
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 26
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 20
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
Андрей Крамарич

Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 7
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 19 1 2
Роберт Андрих

Роберт Андрих

Байер

 19 1 4
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 19 1 4
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