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«Бавария» интересуется молодым полузащитником дортмундской «Боруссии» Беллингемом

06:52
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«Бавария» проявляет интерес к полузащитнику дортмундской «Боруссии» Джуду Беллингему, сообщает Bild.

По данным источника, «Боруссия» не планирует отпускать 18-летнего игрока в другую команду и намерена сохранить хавбека.

Контракт Беллингема с дортмундцами рассчитан до 2025 года. В 14 матчах бундеслиги он забил 2 мяча и сделал 5 голевых передач.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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