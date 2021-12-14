«Бавария» интересуется молодым полузащитником дортмундской «Боруссии» Беллингемом
06:52
«Бавария» проявляет интерес к полузащитнику дортмундской «Боруссии» Джуду Беллингему, сообщает Bild.
По данным источника, «Боруссия» не планирует отпускать 18-летнего игрока в другую команду и намерена сохранить хавбека.
Контракт Беллингема с дортмундцами рассчитан до 2025 года. В 14 матчах бундеслиги он забил 2 мяча и сделал 5 голевых передач.
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