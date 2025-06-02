«Бавария» интересуется Леау
Форвард «Милана» Рафаэл Леау может продолжить карьеру в Германии, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, на 25-летнего португальца претендует «Бавария».
В минувшем сезоне Леау провел 50 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 13 результативных передач. Его действующий контракт с «Миланом» рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|34
|28
|5
|1
|122-36
|89
|
2
|Боруссия Д
|34
|22
|7
|5
|70-34
|73
|
3
|РБ Лейпциг
|34
|20
|5
|9
|66-47
|65
|
4
|Штутгарт
|34
|18
|8
|8
|71-49
|62
|
5
|Хоффенхайм
|34
|18
|7
|9
|65-52
|61
|
6
|Байер
|34
|17
|8
|9
|68-47
|59
|
7
|Фрайбург
|34
|13
|8
|13
|51-57
|47
|
8
|Айнтрахт Ф
|34
|11
|11
|12
|61-65
|44
|
9
|Аугсбург
|34
|12
|7
|15
|45-61
|43
|
10
|Майнц
|34
|10
|10
|14
|44-53
|40
|
11
|Унион Б
|34
|10
|9
|15
|44-58
|39
|
12
|Боруссия М
|34
|9
|11
|14
|42-53
|38
|
13
|Гамбург
|34
|9
|11
|14
|40-54
|38
|
14
|Кельн
|34
|7
|11
|16
|49-63
|32
|
15
|Вердер
|34
|8
|8
|18
|37-60
|32
|
16
|Вольфсбург
|34
|7
|8
|19
|45-69
|29
|
17
|Хайденхайм
|34
|6
|8
|20
|41-72
|26
|
18
|Ст-Паули
|34
|6
|8
|20
|29-60
|26
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|16.05
|16:30
|Боруссия М – Хоффенхайм
|4 : 0
|16.05
|16:30
|Байер – Гамбург
|1 : 1
|16.05
|16:30
|Бавария – Кельн
|5 : 1
|16.05
|16:30
|Айнтрахт Ф – Штутгарт
|2 : 2
|16.05
|16:30
|Фрайбург – РБ Лейпциг
|4 : 1
|16.05
|16:30
|Хайденхайм – Майнц
|0 : 2
|16.05
|16:30
|Ст-Паули – Вольфсбург
|1 : 3
|16.05
|16:30
|Унион Б – Аугсбург
|4 : 0
|16.05
|16:30
|Вердер – Боруссия Д
|0 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|36
|
|
Дениз Ундав
Штутгарт
|19
|
|
Серу Гирасси
Боруссия Д
|17
|П
|
|
Майкл Олисе
Бавария
|19
|
|
Юлиан Рюэрсон
Боруссия Д
|14
|
|
Луис Диас
Бавария
|14
|И
|К
|Ж
|
|
Жоан Манзамби
Фрайбург
|27
|2
|4
|
|
Йенс Кастроп
Боруссия М
|26
|2
|2
|
|
Пауль Небель
Майнц
|30
|2
|2
Новости