«Бавария» интересуется 20-летним Гиттенсом из «Боруссии»
Вингер дортмундской «Боруссии» Джейми Гиттенс может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
По сведениям источника, на 20-летнего англичанина претендует «Бавария». Мюнхенцы рассматривают возможность подписать игрока в летнее трансферное окно. Также ожидается, что на футболиста могут претендовать ведущие клубы АПЛ.
В текущем сезоне Гиттенс провел 23 матча, в которых забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|15
|11
|3
|1
|47-13
|36
|
2
|Байер
|15
|9
|5
|1
|37-21
|32
|
3
|Айнтрахт Ф
|15
|8
|3
|4
|35-23
|27
|
4
|РБ Лейпциг
|15
|8
|3
|4
|24-20
|27
|
5
|Майнц
|15
|7
|4
|4
|28-20
|25
|
6
|Боруссия Д
|15
|7
|4
|4
|28-22
|25
|
7
|Вердер
|15
|7
|4
|4
|26-25
|25
|
8
|Боруссия М
|15
|7
|3
|5
|25-20
|24
|
9
|Фрайбург
|15
|7
|3
|5
|21-24
|24
|
10
|Штутгарт
|15
|6
|5
|4
|29-25
|23
|
11
|Вольфсбург
|15
|6
|3
|6
|32-28
|21
|
12
|Унион Б
|15
|4
|5
|6
|14-19
|17
|
13
|Аугсбург
|15
|4
|4
|7
|17-32
|16
|
14
|Ст-Паули
|15
|4
|2
|9
|12-19
|14
|
15
|Хоффенхайм
|15
|3
|5
|7
|20-28
|14
|
16
|Хайденхайм
|15
|3
|1
|11
|18-33
|10
|
17
|Хольштайн
|15
|2
|2
|11
|19-38
|8
|
18
|Бохум
|15
|1
|3
|11
|13-35
|6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|10.01
|22:30
|
Боруссия Д – Байер
|- : -
|11.01
|17:30
|
Фрайбург – Хольштайн
|- : -
|11.01
|17:30
|
Хайденхайм – Унион Б
|- : -
|11.01
|17:30
|
Хоффенхайм – Вольфсбург
|- : -
|11.01
|17:30
|
Майнц – Бохум
|- : -
|11.01
|17:30
|
Ст-Паули – Айнтрахт Ф
|- : -
|11.01
|20:30
|
Боруссия М – Бавария
|- : -
|12.01
|17:30
|
РБ Лейпциг – Вердер
|- : -
|12.01
|19:30
|
Аугсбург – Штутгарт
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|14
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|13
|
|
Йонатан Буркардт
Майнц
|10
|П
|
|
Флориан Вирц
Байер
|7
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|7
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Надим Амири
Майнц
|14
|1
|3
|
|
Марко Фридль
Вердер
|13
|1
|4
|
|
Паскаль Гросс
Боруссия Д
|15
|1
|4
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