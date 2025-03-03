«Бавария» и Упамекано устно договорились о продлении контракта

Устное соглашение о продлении контракта между «Баварией» и защитником Дайотом Упамекано находится на завершающей стадии, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Переговоры длились около двух недель.

Действующий контракт Упамекано действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего француза в 50 миллионов евро. В этом сезоне он забил 2 гола в 30 играх.