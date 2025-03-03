«Бавария» и Упамекано устно договорились о продлении контракта
Устное соглашение о продлении контракта между «Баварией» и защитником Дайотом Упамекано находится на завершающей стадии, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Переговоры длились около двух недель.
Действующий контракт Упамекано действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего француза в 50 миллионов евро. В этом сезоне он забил 2 гола в 30 играх.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Боруссия Д
|4
|4
|0
|0
|9-2
|12
|
2
|Бавария
|4
|3
|1
|0
|14-2
|10
|
3
|Фрайбург
|4
|3
|1
|0
|12-3
|10
|
4
|Аугсбург
|4
|2
|1
|1
|11-6
|7
|
5
|Байер
|4
|2
|1
|1
|10-5
|7
|
6
|Майнц
|4
|2
|1
|1
|10-6
|7
|
7
|Эльферсберг
|4
|2
|1
|1
|8-7
|7
|
8
|Вердер
|4
|2
|1
|1
|8-8
|7
|
9
|РБ Лейпциг
|4
|2
|0
|2
|9-5
|6
|
10
|Айнтрахт Ф
|4
|1
|2
|1
|9-10
|5
|
11
|Шальке
|4
|1
|2
|1
|3-4
|5
|
12
|Падерборн
|4
|1
|1
|2
|3-5
|4
|
13
|Кельн
|4
|1
|1
|2
|6-9
|4
|
14
|Хоффенхайм
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
15
|Штутгарт
|4
|1
|0
|3
|6-9
|3
|
16
|Гамбург
|4
|1
|0
|3
|2-13
|3
|
17
|Унион Б
|4
|0
|1
|3
|4-17
|1
|
18
|Боруссия М
|4
|0
|0
|4
|6-16
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|9.10
|21:30
|Боруссия Д – Вердер
|- : -
|10.10
|16:30
|Аугсбург – Бавария
|- : -
|10.10
|16:30
|Хоффенхайм – Гамбург
|- : -
|10.10
|16:30
|Майнц – Байер
|- : -
|10.10
|16:30
|Падерборн – Штутгарт
|- : -
|10.10
|16:30
|Унион Б – Эльферсберг
|- : -
|10.10
|19:30
|РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф
|- : -
|11.10
|16:30
|Кельн – Боруссия М
|- : -
|11.10
|18:30
|Фрайбург – Шальке
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Майкл Олисе
Бавария
|4
|
|
Юито Судзуки
Фрайбург
|4
|
|
Филлип Тиц
Майнц
|4
|П
|
|
Шеральдо Беккер
Майнц
|3
|
|
Маттиас Гинтер
Фрайбург
|3
|
|
Марко Грюлль
Вердер
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Самуэле Инасио
Боруссия Д
|1
|1
|0
|
|
Рон Шалленберг
Шальке-04
|2
|1
|0
|
|
Тим Кляйндинст
Боруссия М
|3
|0
|0
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