«Бавария» и «Кельн» пожертвуют 100 тысяч евро пострадавшим от наводнения в Германии

«Бавария» вместе с компанией Telekom и «Кельном» пожертвует 100 тысяч евро для жертв наводнения в Германии, сообщает пресс-служба клуба.

100.000 Euro f?r Hochwasser-Opfer!



Der FC Bayern spendet gemeinsam mit seinem Partner Telekom und dem 1. FC K?ln 100.000 Euro zugunsten der Opfer der Hochwasserkatastrophe in Deutschland.



? https://t.co/Iv3A0CPNVk — FC Bayern M?nchen (@FCBayern) July 16, 2021

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан отметил, что клуб и дальше будет помогать пострадавшим.

«Ущерб, нанесенный этой катастрофой, огромен. Мы и наши партнеры хотим помочь людям, которые нуждаются в поддержке. Это пожертвование должно быть только первым шагом, мы планируем и дальше помогать пострадавшим», — написал Кан в Twitter.

Die Sch?den dieser Katastrophe sind verheerend. Der FC Bayern will mit seinem Partner Telekom und seinem Testspielgegner 1. FC K?ln den Menschen helfen, die unverschuldet in Not geraten sind. Diese Spende soll nur ein erster Schritt sein, wir planen weitere Unterst?tzungen. https://t.co/tYXVD8wRC6 — Oliver Kahn (@OliverKahn) July 16, 2021

С понедельника, 12 июля, на западе и юго-западе Германии идут ливни, которые стали причиной наводнения. Число погибших составляет около 100 человек. Пропавшими числятся порядка 1,3 тысячи человек.