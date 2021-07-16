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«Бавария» и «Кельн» пожертвуют 100 тысяч евро пострадавшим от наводнения в Германии

20:46
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«Бавария» вместе с компанией Telekom и «Кельном» пожертвует 100 тысяч евро для жертв наводнения в Германии, сообщает пресс-служба клуба.

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан отметил, что клуб и дальше будет помогать пострадавшим.

«Ущерб, нанесенный этой катастрофой, огромен. Мы и наши партнеры хотим помочь людям, которые нуждаются в поддержке. Это пожертвование должно быть только первым шагом, мы планируем и дальше помогать пострадавшим», — написал Кан в Twitter.

С понедельника, 12 июля, на западе и юго-западе Германии идут ливни, которые стали причиной наводнения. Число погибших составляет около 100 человек. Пропавшими числятся порядка 1,3 тысячи человек.

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