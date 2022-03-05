«Бавария» и «Боруссия» претендуют на защитника «Фрайбурга»
Защитник «Фрайбурга» Кевин Шлоттербек входит в сферу интересов «Баварии» и «Боруссии» из Дортмунда. Однако 22-летний игрок подчеркнул, что будет принимать окончательное решение после завершения сезона.
«Сейчас я полностью сосредоточен на игре. О следующем шаге буду думать позже», — цитирует игрока Sky Germany.
Контракт Шлоттербека с «Фрайбургом» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
В нынешнем сезоне защитник провел 22 матча в бундеслиге, в которых забил 3 гола.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|24
|19
|1
|4
|75-26
|58
|
2
|Боруссия Д
|24
|16
|2
|6
|64-37
|50
|
3
|Байер
|24
|13
|5
|6
|63-39
|44
|
4
|РБ Лейпциг
|24
|12
|4
|8
|50-28
|40
|
5
|Фрайбург
|24
|11
|7
|6
|39-26
|40
|
6
|Хоффенхайм
|24
|12
|4
|8
|47-36
|40
|
7
|Майнц
|24
|10
|4
|10
|35-29
|34
|
8
|Унион Б
|24
|10
|7
|7
|32-32
|37
|
9
|Кельн
|24
|9
|9
|6
|36-38
|36
|
10
|Айнтрахт Ф
|24
|8
|7
|9
|33-36
|31
|
11
|Бохум
|24
|8
|5
|11
|25-34
|29
|
12
|Вольфсбург
|24
|8
|4
|12
|26-37
|28
|
13
|Арминия
|25
|5
|10
|10
|22-33
|25
|
14
|Аугсбург
|25
|6
|8
|11
|27-41
|26
|
15
|Боруссия М
|24
|7
|6
|11
|32-48
|27
|
16
|Штутгарт
|24
|4
|7
|13
|28-45
|19
|
17
|Герта
|24
|6
|5
|13
|25-54
|23
|
18
|Гр. Фюрт
|24
|3
|5
|16
|22-62
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|4.03
|22:30
|
Арминия – Аугсбург
|0 : 1
|5.03
|17:30
|
Бавария – Байер
|- : -
|5.03
|17:30
|
Бохум – Гр. Фюрт
|- : -
|5.03
|17:30
|
Вольфсбург – Унион Б
|- : -
|5.03
|17:30
|
Герта – Айнтрахт Ф
|- : -
|5.03
|17:30
|
РБ Лейпциг – Фрайбург
|- : -
|5.03
|20:30
|
Штутгарт – Боруссия М
|- : -
|6.03
|19:30
|
Кельн – Хоффенхайм
|- : -
|16.03
|20:30
|
Майнц – Боруссия Д
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|28
|
|
Патрик Шик
Байер
|20
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|21
|2
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|20
|1
|5
|
|
Роберт Андрих
Байер
|19
|1
|4
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