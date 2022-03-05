«Бавария» и «Боруссия» претендуют на защитника «Фрайбурга»

Защитник «Фрайбурга» Кевин Шлоттербек входит в сферу интересов «Баварии» и «Боруссии» из Дортмунда. Однако 22-летний игрок подчеркнул, что будет принимать окончательное решение после завершения сезона.

«Сейчас я полностью сосредоточен на игре. О следующем шаге буду думать позже», — цитирует игрока Sky Germany.

Контракт Шлоттербека с «Фрайбургом» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне защитник провел 22 матча в бундеслиге, в которых забил 3 гола.