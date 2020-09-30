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«Бавария» и «Боруссия» назвали стартовые составы. Горецка не сыграет из-за травмы

20:45
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«Бавария» и дортмундская «Боруссия» опубликовали стартовые составы на матч за Суперкубок Германии.

«Бавария»: Нойер, Павар, Зюле, Эрнандес, Дэйвис, Киммих, Мартинес, Толиссо, Мюллер, Левандовски, Коман.

«Боруссия»: Хитц, Джан, Хуммельс, Аканджи, Менье, Дауд, Дилэйни, Пасслак, Брандт, Холанн, Ройс.

Как сообщает официальный Twitter «Баварии», из-за проблем со спиной не сыграет Леон Горецка. Ранее стало известно о травме Лероя Сане, который также не сможет выйти на поле.

Матч начнется в 21.30 по московскому времени.

Бавария — Боруссия Д

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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