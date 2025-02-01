Дубль Кейна принес «Баварии» победу над «Хольштайном»

«Бавария» на своем поле обыграла «Хольштайн Киль» в матче 20-го тура немецкой бундеслиги — 4:3.

Дублем у мюнхенцев отметился Харри Кейн. Англичанин забил на 45+3-й и 46-й минутах. Еще по голу в активе Джамала Мусиалы (19-я) и Сержа Гнабри (54-я).

У гостей дубль в концовке оформил Стивен Скшибски (90+1-я и 90+3-я). Еще один гол на счету Финна Пората (62-я).

«Бавария» (51 очко) продолжает лидировать в бундеслиге. Отрыв от «Байера», идущего вторым, вырос до 9 очков, но у леверкузенцев есть одна игра в запасе.

Германия. Бундеслига 1. 20-й тур.

01 февр, 17:30. Allianz Arena (Мюнхен)

В параллельном матче «Фрайбург» в гостях обыграл «Бохум» — 1:0.