Дубль Кейна принес «Баварии» победу над «Хольштайном»
«Бавария» на своем поле обыграла «Хольштайн Киль» в матче 20-го тура немецкой бундеслиги — 4:3.
Дублем у мюнхенцев отметился Харри Кейн. Англичанин забил на 45+3-й и 46-й минутах. Еще по голу в активе Джамала Мусиалы (19-я) и Сержа Гнабри (54-я).
У гостей дубль в концовке оформил Стивен Скшибски (90+1-я и 90+3-я). Еще один гол на счету Финна Пората (62-я).
«Бавария» (51 очко) продолжает лидировать в бундеслиге. Отрыв от «Байера», идущего вторым, вырос до 9 очков, но у леверкузенцев есть одна игра в запасе.
В параллельном матче «Фрайбург» в гостях обыграл «Бохум» — 1:0.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|20
|16
|3
|1
|62-19
|51
|
2
|Байер
|19
|12
|6
|1
|46-26
|42
|
3
|Айнтрахт Ф
|19
|11
|4
|4
|44-26
|37
|
4
|Штутгарт
|20
|9
|5
|6
|37-30
|32
|
5
|РБ Лейпциг
|19
|9
|5
|5
|34-29
|32
|
6
|Майнц
|20
|9
|4
|7
|33-24
|31
|
7
|Боруссия М
|20
|9
|3
|8
|32-30
|30
|
8
|Вердер
|20
|8
|6
|6
|34-36
|30
|
9
|Фрайбург
|20
|9
|3
|8
|27-36
|30
|
10
|Боруссия Д
|20
|8
|5
|7
|36-34
|29
|
11
|Вольфсбург
|19
|8
|4
|7
|42-34
|28
|
12
|Аугсбург
|20
|7
|5
|8
|24-35
|26
|
13
|Ст-Паули
|20
|6
|3
|11
|18-22
|21
|
14
|Унион Б
|19
|5
|5
|9
|16-27
|20
|
15
|Хоффенхайм
|19
|4
|6
|9
|25-37
|18
|
16
|Хайденхайм
|20
|4
|2
|14
|25-42
|14
|
17
|Хольштайн
|20
|3
|3
|14
|31-52
|12
|
18
|Бохум
|20
|2
|4
|14
|17-44
|10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|31.01
|22:30
|
Вердер – Майнц
|1 : 0
|1.02
|17:30
|
Бавария – Хольштайн
|4 : 3
|1.02
|17:30
|
Бохум – Фрайбург
|0 : 1
|1.02
|17:30
|
Хайденхайм – Боруссия Д
|1 : 2
|1.02
|17:30
|
Ст-Паули – Аугсбург
|1 : 1
|1.02
|17:30
|
Штутгарт – Боруссия М
|1 : 2
|1.02
|20:30
|
Унион Б – РБ Лейпциг
|- : -
|2.02
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Вольфсбург
|- : -
|2.02
|19:30
|
Байер – Хоффенхайм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|19
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|15
|
|
Патрик Шик
Байер
|13
|П
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|9
|
|
Флориан Вирц
Байер
|9
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|17
|1
|6
|
|
Надим Амири
Майнц
|17
|1
|3
|
|
Нико Шлоттербек
Боруссия Д
|17
|1
|3
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