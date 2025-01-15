«Бавария» — «Хоффенхайм»: онлайн-трансляция матча чемпионата Германии
«Бавария» сыграет с «Хоффенхаймом» в матче 17-го тура бундеслиги в среду, 15 января. Матч пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22.30 по московскому времени.
Ключевые события встречи «Бавария» — «Хоффенхайм» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 3» и сайт matchtv.ru.
По итогам 16-ти туров чемпионата Германии мюнхенский клуб с 39 очками идет на первом месте в турнирной таблице. Команда из Зинсхайма с 14 баллами занимает 15-ю строчку бундеслиги.
Чемпионат Германии: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|16
|12
|3
|1
|48-13
|39
|
2
|Байер
|17
|11
|5
|1
|41-23
|38
|
3
|Айнтрахт Ф
|17
|10
|3
|4
|40-24
|33
|
4
|РБ Лейпциг
|16
|9
|3
|4
|28-22
|30
|
5
|Майнц
|17
|8
|4
|5
|30-21
|28
|
6
|Вольфсбург
|17
|8
|3
|6
|38-29
|27
|
7
|Фрайбург
|17
|8
|3
|6
|25-30
|27
|
8
|Штутгарт
|16
|7
|5
|4
|30-25
|26
|
9
|Боруссия Д
|17
|7
|4
|6
|32-29
|25
|
10
|Вердер
|16
|7
|4
|5
|28-29
|25
|
11
|Боруссия М
|17
|7
|3
|7
|26-26
|24
|
12
|Унион Б
|16
|4
|5
|7
|14-21
|17
|
13
|Аугсбург
|16
|4
|4
|8
|17-33
|16
|
14
|Ст-Паули
|16
|4
|2
|10
|12-20
|14
|
15
|Хоффенхайм
|16
|3
|5
|8
|20-29
|14
|
16
|Хайденхайм
|16
|4
|1
|11
|20-33
|13
|
17
|Хольштайн
|17
|3
|2
|12
|25-43
|11
|
18
|Бохум
|16
|1
|3
|12
|13-37
|6
|14.01
|20:30
|
Хольштайн – Боруссия Д
|4 : 2
|14.01
|22:30
|
Байер – Майнц
|1 : 0
|14.01
|22:30
|
Айнтрахт Ф – Фрайбург
|4 : 1
|14.01
|22:30
|
Вольфсбург – Боруссия М
|5 : 1
|15.01
|20:30
|
Бохум – Ст-Паули
|- : -
|15.01
|22:30
|
Бавария – Хоффенхайм
|- : -
|15.01
|22:30
|
Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|15.01
|22:30
|
Унион Б – Аугсбург
|- : -
|15.01
|22:30
|
Вердер – Хайденхайм
|- : -
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|15
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|15
|
|
Йонатан Буркардт
Майнц
|12
|П
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|9
|
|
Флориан Вирц
Байер
|7
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Надим Амири
Майнц
|14
|1
|3
|
|
Марко Фридль
Вердер
|14
|1
|5
|
|
Паскаль Гросс
Боруссия Д
|15
|1
|4