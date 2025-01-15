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Сегодня, 20:45

«Бавария» — «Хоффенхайм»: онлайн-трансляция матча чемпионата Германии

«Бавария» сыграет с «Хоффенхаймом» в бундеслиге 15 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Мануэль Нойер, ФК «Бавария».
Фото AFP

«Бавария» сыграет с «Хоффенхаймом» в матче 17-го тура бундеслиги в среду, 15 января. Матч пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Бавария» — «Хоффенхайм» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 3» и сайт matchtv.ru.

По итогам 16-ти туров чемпионата Германии мюнхенский клуб с 39 очками идет на первом месте в турнирной таблице. Команда из Зинсхайма с 14 баллами занимает 15-ю строчку бундеслиги.

Германия. Бундеслига 1. 17-й тур
15 янв, 22:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
Хоффенхайм

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Футбол
ФК Бавария
ФК Хоффенхайм
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«Вольфсбург» разгромил менхенгладбахскую «Боруссию»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 16 12 3 1 48-13 39
2
 Байер 17 11 5 1 41-23 38
3
 Айнтрахт Ф 17 10 3 4 40-24 33
4
 РБ Лейпциг 16 9 3 4 28-22 30
5
 Майнц 17 8 4 5 30-21 28
6
 Вольфсбург 17 8 3 6 38-29 27
7
 Фрайбург 17 8 3 6 25-30 27
8
 Штутгарт 16 7 5 4 30-25 26
9
 Боруссия Д 17 7 4 6 32-29 25
10
 Вердер 16 7 4 5 28-29 25
11
 Боруссия М 17 7 3 7 26-26 24
12
 Унион Б 16 4 5 7 14-21 17
13
 Аугсбург 16 4 4 8 17-33 16
14
 Ст-Паули 16 4 2 10 12-20 14
15
 Хоффенхайм 16 3 5 8 20-29 14
16
 Хайденхайм 16 4 1 11 20-33 13
17
 Хольштайн 17 3 2 12 25-43 11
18
 Бохум 16 1 3 12 13-37 6
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34 тур
14.01 20:30
Хольштайн – Боруссия Д
 4 : 2
14.01 22:30
Байер – Майнц
 1 : 0
14.01 22:30
Айнтрахт Ф – Фрайбург
 4 : 1
14.01 22:30
Вольфсбург – Боруссия М
 5 : 1
15.01 20:30
Бохум – Ст-Паули
 - : -
15.01 22:30
Бавария – Хоффенхайм
 - : -
15.01 22:30
Штутгарт – РБ Лейпциг
 - : -
15.01 22:30
Унион Б – Аугсбург
 - : -
15.01 22:30
Вердер – Хайденхайм
 - : -
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Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 15
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 15
Йонатан Буркардт

Йонатан Буркардт

Майнц

 12
П
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 9
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 7
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 7
И К Ж
Надим Амири

Надим Амири

Майнц

 14 1 3
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 14 1 5
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Боруссия Д

 15 1 4
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