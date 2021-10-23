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«Бавария» разгромила «Хоффенхайм» в чемпионате Германии

18:23
«Бавария» — «Хоффенхайм» — 4:0. Фото Reuters
«Бавария» — «Хоффенхайм» — 4:0. Фото Reuters
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«Бавария» победила «Хоффенхайм» в матче 9-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 4:0.

На 16-й минуте счет открыл Серж Гнабри. Удвоил преимущество на 30-й минуте Роберт Левандовски. Третий гол на 82-й минуте забил Эрик-Максим Шупо-Мотинг. Четвертый мяч в ворота соперника на 87-й минуте отправил Кингсли Коман.

«Бавария» набрала 22 очка и лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии. У «Хоффенхайма» 11 очков и 9-я позиция.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

9-й тур

«Бавария» — «Хоффенхайм» — 4:0 (2:0)

Голы: Гнабри, 16 (1:0). Левандовски, 30 (2:0). Шупо-Мотинг, 82 (3:0). Коман, 87 (4:0).

«Бавария»: Нойер, Эрнандез (Зюле, 46), Павар, Упамекано, О.Ричардс, Забитцер (Толиссо, 76), Киммих, Мусиала (Коман, 70), Левандовски, Мюллер (Шупо-Мотинг, 65), Гнабри (Сане, 76).

«Хоффенхайм»: Бауманн, Акпогума (Рюттер, 27), Пош, Раум, К.Ричардс, Гайгер (Штиллер, 83), Гриллич, Самассеку (Руди, 57), Крамарич, Брун Ларсен (Сков, 57), Бебу (Адамян, 83).

Предупреждения: Самассеку, 10. Руди, 60. Раум, 75. Гриллич, 90+1.

Судья: Йелленбек (Германия).

23 октября. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».

Бавария — Хоффенхайм

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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