«Бавария» разгромила «Хоффенхайм» в чемпионате Германии
«Бавария» победила «Хоффенхайм» в матче 9-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 4:0.
На 16-й минуте счет открыл Серж Гнабри. Удвоил преимущество на 30-й минуте Роберт Левандовски. Третий гол на 82-й минуте забил Эрик-Максим Шупо-Мотинг. Четвертый мяч в ворота соперника на 87-й минуте отправил Кингсли Коман.
«Бавария» набрала 22 очка и лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии. У «Хоффенхайма» 11 очков и 9-я позиция.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
9-й тур
«Бавария» — «Хоффенхайм» — 4:0 (2:0)
Голы: Гнабри, 16 (1:0). Левандовски, 30 (2:0). Шупо-Мотинг, 82 (3:0). Коман, 87 (4:0).
«Бавария»: Нойер, Эрнандез (Зюле, 46), Павар, Упамекано, О.Ричардс, Забитцер (Толиссо, 76), Киммих, Мусиала (Коман, 70), Левандовски, Мюллер (Шупо-Мотинг, 65), Гнабри (Сане, 76).
«Хоффенхайм»: Бауманн, Акпогума (Рюттер, 27), Пош, Раум, К.Ричардс, Гайгер (Штиллер, 83), Гриллич, Самассеку (Руди, 57), Крамарич, Брун Ларсен (Сков, 57), Бебу (Адамян, 83).
Предупреждения: Самассеку, 10. Руди, 60. Раум, 75. Гриллич, 90+1.
Судья: Йелленбек (Германия).
23 октября. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».
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