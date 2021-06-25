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«Бавария» хочет вернуть Ренату Саншеша

10:59
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Полузащитник сборной Португалии и «Лилля» Ренату Саншеш может перейти в «Баварию», сообщает в Twitter Руди Галетти.

В 23-летнем игроке заинтересована «Бавария», за которую он ранее выступал. У мюнхенского клуба есть право обратного выкупа Ренату за 30 миллионов евро, и клуб намерен им воспользоваться.

Саншеш — воспитанник «Бенфики». В прошлом сезоне полузащитник провел 23 матча в лиге 1, забил один гол и отдал три результативные передачи.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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