«Бавария» хочет вернуть Ренату Саншеша

Полузащитник сборной Португалии и «Лилля» Ренату Саншеш может перейти в «Баварию», сообщает в Twitter Руди Галетти.

В 23-летнем игроке заинтересована «Бавария», за которую он ранее выступал. У мюнхенского клуба есть право обратного выкупа Ренату за 30 миллионов евро, и клуб намерен им воспользоваться.

Саншеш — воспитанник «Бенфики». В прошлом сезоне полузащитник провел 23 матча в лиге 1, забил один гол и отдал три результативные передачи.