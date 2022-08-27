«Бавария» хочет продлить контракт с Эрнандесом
«Бавария» хочет продлить контракт с защитником Люкой Эрнандесом, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в Twitter.
По информации источника, мюнхенский клуб и 26-летний француз провели первые переговоры.
В нынешнем сезоне Эрнандес принял участие в четырех матчах за мюнхенцев и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 50 миллионов евро.
После трех туров бундеслиги «Бавария» набрала девять очков и возглавляет турнирную таблицу.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|3
|3
|0
|0
|15-1
|9
|
2
|Фрайбург
|4
|3
|0
|1
|7-3
|9
|
3
|Майнц
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|
4
|Унион Б
|3
|2
|1
|0
|5-2
|7
|
5
|Боруссия М
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|
6
|Хоффенхайм
|3
|2
|0
|1
|7-5
|6
|
7
|Боруссия Д
|3
|2
|0
|1
|6-4
|6
|
8
|Вердер
|3
|1
|2
|0
|7-6
|5
|
9
|Кельн
|3
|1
|2
|0
|6-4
|5
|
10
|Аугсбург
|3
|1
|0
|2
|3-7
|3
|
11
|РБ Лейпциг
|3
|0
|2
|1
|4-5
|2
|
12
|Штутгарт
|3
|0
|2
|1
|3-4
|2
|
13
|Шальке
|3
|0
|2
|1
|3-5
|2
|
14
|Вольфсбург
|3
|0
|2
|1
|2-4
|2
|
15
|Айнтрахт Ф
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
16
|Герта
|3
|0
|1
|2
|2-5
|1
|
17
|Бохум
|4
|0
|0
|4
|3-13
|0
|
18
|Байер
|3
|0
|0
|3
|1-6
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|26.08
|21:30
|
Фрайбург – Бохум
|1 : 0
|27.08
|16:30
|
Герта – Боруссия Д
|- : -
|27.08
|16:30
|
Хоффенхайм – Аугсбург
|- : -
|27.08
|16:30
|
Майнц – Байер
|- : -
|27.08
|16:30
|
РБ Лейпциг – Вольфсбург
|- : -
|27.08
|16:30
|
Шальке – Унион Б
|- : -
|27.08
|19:30
|
Бавария – Боруссия М
|- : -
|28.08
|16:30
|
Кельн – Штутгарт
|- : -
|28.08
|18:30
|
Вердер – Айнтрахт Ф
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джамал Мусиала
Бавария
|3
|
|
Карим Онисиво
Майнц
|3
|
|
Садио Мане
Бавария
|3
|П
|
|
Саша Калайджич
Штутгарт
|3
|
|
Кингсли Коман
Бавария
|2
|
|
Шеральдо Беккер
Унион Б
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|1
|1
|0
|
|
Лукас Градецки
Байер
|2
|1
|0
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|2
|1
|0
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