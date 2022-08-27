«Бавария» хочет продлить контракт с Эрнандесом

«Бавария» хочет продлить контракт с защитником Люкой Эрнандесом, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в Twitter.

По информации источника, мюнхенский клуб и 26-летний француз провели первые переговоры.

В нынешнем сезоне Эрнандес принял участие в четырех матчах за мюнхенцев и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 50 миллионов евро.