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Сегодня, 11:15

«Бавария» хочет продлить контракт с Эрнандесом

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Бавария» хочет продлить контракт с защитником Люкой Эрнандесом, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в Twitter.

По информации источника, мюнхенский клуб и 26-летний француз провели первые переговоры.

В нынешнем сезоне Эрнандес принял участие в четырех матчах за мюнхенцев и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 50 миллионов евро.

После трех туров бундеслиги «Бавария» набрала девять очков и возглавляет турнирную таблицу.

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Рома

Обе забьют - да

32%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.73

П1

15%

2.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов
ЦСКА

Ф2(0)

21%

1.90

Обе забьют - да

26%

1.70

ТБ 2.5

25%

1.86
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1(-1.5)

19%

1.51

ИТБ1 (2.5)

14%

1.57

Обе забьют - да

11%

1.62
Люка Эрнандес
Футбол
ФК Бавария
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 3 3 0 0 15-1 9
2
 Фрайбург 4 3 0 1 7-3 9
3
 Майнц 3 2 1 0 4-2 7
4
 Унион Б 3 2 1 0 5-2 7
5
 Боруссия М 3 2 1 0 6-3 7
6
 Хоффенхайм 3 2 0 1 7-5 6
7
 Боруссия Д 3 2 0 1 6-4 6
8
 Вердер 3 1 2 0 7-6 5
9
 Кельн 3 1 2 0 6-4 5
10
 Аугсбург 3 1 0 2 3-7 3
11
 РБ Лейпциг 3 0 2 1 4-5 2
12
 Штутгарт 3 0 2 1 3-4 2
13
 Шальке 3 0 2 1 3-5 2
14
 Вольфсбург 3 0 2 1 2-4 2
15
 Айнтрахт Ф 3 0 2 1 3-8 2
16
 Герта 3 0 1 2 2-5 1
17
 Бохум 4 0 0 4 3-13 0
18
 Байер 3 0 0 3 1-6 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
26.08 21:30
Фрайбург – Бохум
 1 : 0
27.08 16:30
Герта – Боруссия Д
 - : -
27.08 16:30
Хоффенхайм – Аугсбург
 - : -
27.08 16:30
Майнц – Байер
 - : -
27.08 16:30
РБ Лейпциг – Вольфсбург
 - : -
27.08 16:30
Шальке – Унион Б
 - : -
27.08 19:30
Бавария – Боруссия М
 - : -
28.08 16:30
Кельн – Штутгарт
 - : -
28.08 18:30
Вердер – Айнтрахт Ф
 - : -
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Бавария

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Карим Онисиво

Карим Онисиво

Майнц

 3
Садио Мане

Садио Мане

Бавария

 3
П
Саша Калайджич

Саша Калайджич

Штутгарт

 3
Кингсли Коман

Кингсли Коман

Бавария

 2
Шеральдо Беккер

Шеральдо Беккер

Унион Б

 2
И К Ж
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 1 1 0
Лукас Градецки

Лукас Градецки

Байер

 2 1 0
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 2 1 0
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