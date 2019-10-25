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«Бавария» хочет приобрести защитника «Атлетика»

17:41
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«Бавария» проявляет интерес к защитнику «Атлетика» Унаи Нуньесу. Немецкий клуб хочет оформить трансфер 22-летнего испанца в зимнее трансферное окно, сообщает Kicker.

Мюнхенский клуб провел предварительные переговоры с представителями игрока. Трансферная стоимость Нуньеса составляет 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне защитник провел 3 матча в чемпионате Испании. Также он дебютировал в составе сборной Испании.

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