«Бавария» хочет приобрести защитника «Атлетика»

«Бавария» проявляет интерес к защитнику «Атлетика» Унаи Нуньесу. Немецкий клуб хочет оформить трансфер 22-летнего испанца в зимнее трансферное окно, сообщает Kicker.

Мюнхенский клуб провел предварительные переговоры с представителями игрока. Трансферная стоимость Нуньеса составляет 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне защитник провел 3 матча в чемпионате Испании. Также он дебютировал в составе сборной Испании.

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