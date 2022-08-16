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16 августа, 13:25

«Бавария» хочет получить 20 миллионов евро от «Севильи» за защитника Ньянзу

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Севилья» ведет переговоры по трансферу защитника «Баварии» Танги Ньянзу, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Немецкий клуб требует 20 миллионов евро за 20-летнего француза. «Севилья» готова удовлетворить эти требования, испанцам осталось лишь согласовать условия контракта с футболистом.

Ньянзу перешел в «Баварию» из «ПСЖ» в июле 2020 года, на его счету 1 гол и 1 результативная передача в 28 матчах за мюнхенцев. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

Футбол
ФК Бавария
ФК Севилья
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 Боруссия М 2 1 1 0 5-3 4
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 Кельн 2 1 1 0 5-3 4
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 Фрайбург 2 1 0 1 5-3 3
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 Аугсбург 2 1 0 1 2-5 3
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 Герта 2 0 1 1 2-4 1
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 Бохум 2 0 0 2 3-5 0
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19.08 21:30
Боруссия М – Герта
 - : -
20.08 16:30
Аугсбург – Майнц
 - : -
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Байер – Хоффенхайм
 - : -
20.08 16:30
Боруссия Д – Вердер
 - : -
20.08 16:30
Штутгарт – Фрайбург
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Вольфсбург – Шальке
 - : -
20.08 19:30
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Айнтрахт Ф – Кельн
 - : -
21.08 18:30
Бохум – Бавария
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Кристофер Нкунку

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РБ Лейпциг

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Томас Мюллер

Томас Мюллер

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РБ Лейпциг

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