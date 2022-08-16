«Бавария» хочет получить 20 миллионов евро от «Севильи» за защитника Ньянзу
«Севилья» ведет переговоры по трансферу защитника «Баварии» Танги Ньянзу, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Немецкий клуб требует 20 миллионов евро за 20-летнего француза. «Севилья» готова удовлетворить эти требования, испанцам осталось лишь согласовать условия контракта с футболистом.
Ньянзу перешел в «Баварию» из «ПСЖ» в июле 2020 года, на его счету 1 гол и 1 результативная передача в 28 матчах за мюнхенцев. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|2
|2
|0
|0
|8-1
|6
|
2
|Боруссия Д
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|
3
|Майнц
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
4
|Унион Б
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Боруссия М
|2
|1
|1
|0
|5-3
|4
|
6
|Кельн
|2
|1
|1
|0
|5-3
|4
|
7
|Фрайбург
|2
|1
|0
|1
|5-3
|3
|
8
|Хоффенхайм
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
9
|Аугсбург
|2
|1
|0
|1
|2-5
|3
|
10
|Штутгарт
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|РБ Лейпциг
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Вердер
|2
|0
|2
|0
|4-4
|2
|
13
|Айнтрахт Ф
|2
|0
|1
|1
|2-7
|1
|
14
|Герта
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
15
|Шальке
|2
|0
|1
|1
|3-5
|1
|
16
|Вольфсбург
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
17
|Бохум
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
18
|Байер
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
Результаты / календарь
1 тур
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15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|19.08
|21:30
|
Боруссия М – Герта
|- : -
|20.08
|16:30
|
Аугсбург – Майнц
|- : -
|20.08
|16:30
|
Байер – Хоффенхайм
|- : -
|20.08
|16:30
|
Боруссия Д – Вердер
|- : -
|20.08
|16:30
|
Штутгарт – Фрайбург
|- : -
|20.08
|16:30
|
Вольфсбург – Шальке
|- : -
|20.08
|19:30
|
Унион Б – РБ Лейпциг
|- : -
|21.08
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Кельн
|- : -
|21.08
|18:30
|
Бохум – Бавария
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джамал Мусиала
Бавария
|3
|
|
Михаэль Грегорич
Фрайбург
|2
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|2
|П
|
|
Саша Калайджич
Штутгарт
|3
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|2
|
|
Дани Ольмо
РБ Лейпциг
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лукас Градецки
Байер
|1
|1
|0
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|1
|1
|0
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|2
|1
|0
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