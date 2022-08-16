«Бавария» хочет получить 20 миллионов евро от «Севильи» за защитника Ньянзу

«Севилья» ведет переговоры по трансферу защитника «Баварии» Танги Ньянзу, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Немецкий клуб требует 20 миллионов евро за 20-летнего француза. «Севилья» готова удовлетворить эти требования, испанцам осталось лишь согласовать условия контракта с футболистом.

Ньянзу перешел в «Баварию» из «ПСЖ» в июле 2020 года, на его счету 1 гол и 1 результативная передача в 28 матчах за мюнхенцев. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.