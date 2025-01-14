«Бавария» хочет подписать Нкунку из «Челси»

Полузащитник «Челси» Кристофер Нкунку может продолжить карьеру в Германии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 27-летнего француза претендует «Бавария». Немецкий клуб ведет переговоры, чтобы подписать футболиста.

В текущем сезоне Нкунку провел 28 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.