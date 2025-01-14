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Сегодня, 04:14

«Бавария» хочет подписать Нкунку из «Челси»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Челси» Кристофер Нкунку может продолжить карьеру в Германии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 27-летнего француза претендует «Бавария». Немецкий клуб ведет переговоры, чтобы подписать футболиста.

В текущем сезоне Нкунку провел 28 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Кристофер Нкунку
ФК Бавария
ФК Челси
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 И В Н П +/- О
1
 Бавария 16 12 3 1 48-13 39
2
 Байер 16 10 5 1 40-23 35
3
 Айнтрахт Ф 16 9 3 4 36-23 30
4
 РБ Лейпциг 16 9 3 4 28-22 30
5
 Майнц 16 8 4 4 30-20 28
6
 Фрайбург 16 8 3 5 24-26 27
7
 Штутгарт 16 7 5 4 30-25 26
8
 Боруссия Д 16 7 4 5 30-25 25
9
 Вердер 16 7 4 5 28-29 25
10
 Вольфсбург 16 7 3 6 33-28 24
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 Боруссия М 16 7 3 6 25-21 24
12
 Унион Б 16 4 5 7 14-21 17
13
 Аугсбург 16 4 4 8 17-33 16
14
 Ст-Паули 16 4 2 10 12-20 14
15
 Хоффенхайм 16 3 5 8 20-29 14
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 Хайденхайм 16 4 1 11 20-33 13
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 Хольштайн 16 2 2 12 21-41 8
18
 Бохум 16 1 3 12 13-37 6
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