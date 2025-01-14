«Бавария» хочет подписать Нкунку из «Челси»
Полузащитник «Челси» Кристофер Нкунку может продолжить карьеру в Германии, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, на 27-летнего француза претендует «Бавария». Немецкий клуб ведет переговоры, чтобы подписать футболиста.
В текущем сезоне Нкунку провел 28 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|16
|12
|3
|1
|48-13
|39
|
2
|Байер
|16
|10
|5
|1
|40-23
|35
|
3
|Айнтрахт Ф
|16
|9
|3
|4
|36-23
|30
|
4
|РБ Лейпциг
|16
|9
|3
|4
|28-22
|30
|
5
|Майнц
|16
|8
|4
|4
|30-20
|28
|
6
|Фрайбург
|16
|8
|3
|5
|24-26
|27
|
7
|Штутгарт
|16
|7
|5
|4
|30-25
|26
|
8
|Боруссия Д
|16
|7
|4
|5
|30-25
|25
|
9
|Вердер
|16
|7
|4
|5
|28-29
|25
|
10
|Вольфсбург
|16
|7
|3
|6
|33-28
|24
|
11
|Боруссия М
|16
|7
|3
|6
|25-21
|24
|
12
|Унион Б
|16
|4
|5
|7
|14-21
|17
|
13
|Аугсбург
|16
|4
|4
|8
|17-33
|16
|
14
|Ст-Паули
|16
|4
|2
|10
|12-20
|14
|
15
|Хоффенхайм
|16
|3
|5
|8
|20-29
|14
|
16
|Хайденхайм
|16
|4
|1
|11
|20-33
|13
|
17
|Хольштайн
|16
|2
|2
|12
|21-41
|8
|
18
|Бохум
|16
|1
|3
|12
|13-37
|6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|14.01
|20:30
|
Хольштайн – Боруссия Д
|- : -
|14.01
|22:30
|
Байер – Майнц
|- : -
|14.01
|22:30
|
Айнтрахт Ф – Фрайбург
|- : -
|14.01
|22:30
|
Вольфсбург – Боруссия М
|- : -
|15.01
|20:30
|
Бохум – Ст-Паули
|- : -
|15.01
|22:30
|
Бавария – Хоффенхайм
|- : -
|15.01
|22:30
|
Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|15.01
|22:30
|
Унион Б – Аугсбург
|- : -
|15.01
|22:30
|
Вердер – Хайденхайм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|15
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|14
|
|
Йонатан Буркардт
Майнц
|12
|П
|
|
Флориан Вирц
Байер
|7
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|7
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Надим Амири
Майнц
|14
|1
|3
|
|
Марко Фридль
Вердер
|14
|1
|5
|
|
Паскаль Гросс
Боруссия Д
|15
|1
|4
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